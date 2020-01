MARKT USA/Börsen nach deeskalierenden Tönen Trumps fester erwartet

Nachdem die Wall Street bereits am Mittwoch mit Gewinnen auf die moderate Reaktion US-Präsident Donald Trumps auf den iranischen Vergeltungsschlag reagiert hat, dürften die US-Börsen auch am Donnerstag freundlich starten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vor Handelsbeginn 0,3 Prozent fester.

Trump kündigte lediglich neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran als Antwort auf die Raketenangriffe auf zwei internationale Militärstützpunkte im Irak in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an, jedoch keine militärischen Aktionen. Teheran hatte mit den Raketenangriffen auf die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff am Freitag reagiert.

Mit der Entspannung im Nahen Osten rückt das zwischen den USA und China erzielte Teil-Handelsabkommen wieder in den Blick. Wie Peking verlauten ließ, wird eine hochrangige Delegation unter Führung von Vizepremier Liu He zu Wochenanfang nach Washington zur Unterzeichnung des Abkommens reisen und sich bis Mittwoch in den USA aufhalten.

Konjunkturseitig stehen lediglich vor Handelsbeginn Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe an. Erwartet wird hier ein leichter Rückgang auf 220.000.

Unter den Einzelwerten knicken Bed Bath & Beyond vorbörslich 8,5 Prozent ein. Die Einrichtungskette war in ihrem dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht. Weil Umsatz und Ergebnis voraussichtlich auch während des restlichen Geschäftsjahrs unter Druck stünden, werde der Jahresausblick zurückgezogen, teilte Bed Bath & Beyond mit.

Grubhub legen 0,8 Prozent zu. Angesichts steigenden Wettbewerbs im Geschäft mit der Essensbelieferung denkt das Unternehmen über eine Fusion mit einem Wettbewerber nach. Grubhub hat nach Angaben informierter Kreise Finanzberater mit der Ausarbeitung strategischer Optionen beauftragt. Am Ende könnte es auf einen Verkauf des Unternehmens oder eine Übernahme hinauslaufen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen dem Wall Street Journal.

