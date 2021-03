MARKT USA/Börsen nach Nasdaq-Rally zurückhaltend erwartet

Nach der kräftigen Erholungsrally der Technologiewerte am Vortag, werden die US-Börsen am Mittwoch zurückhaltend erwartet. Der Termin-Kontrakt auf den S&P-500-Index notiert vorbörslich kaum verändert, der auf den technologielastigen Nasdaq gibt um 0,3 Prozent nach.

Technologiewerte, die am Montag noch abverkauft wurden, hatten am Dienstag ein fulminantes Comeback hingelegt. Grund hierfür waren wieder sinkende Marktzinsen. Zuvor hatten gestiegene Inflationserwartungen für einen deutlichen Anstieg bei den US-Anleiherenditen gesorgt, was den Technologiesektor, aus Sorge vor steigenden Kapitalkosten, erheblich unter Druck gesetzt hatte. Aktuell ziehen die Renditen wieder etwas an. Die Zehnjahresrendite notiert bei 1,56 Prozent - ein Anstieg um 3,4 Basispunkte.

Das von US-Präsident Joe Biden auf den Weg gebrachte 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket befindet sich derweil auf der Zielgeraden.

Angesichts der Sorge, dass mit einer Erholung der US-Wirtschaft von der Corona-Pandemie, auch die Inflation nach oben schnellen könnte, steht die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für Februar im Fokus der Anleger. Die Daten werden noch vor Handelsbeginn vorgelegt. Zudem werden die offiziellen Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA eine Stunde nach der Startglocke publiziert. Die am Vorabend vom privaten Branchenverband API veröffentlichten Daten zeigten einen deutlichen Anstieg in der zurückliegenden Woche um 12,8 Millionen Barrel. Die Benzinbestände verringerten sich jedoch deutlich. Für die offiziellen Daten erwarten Ökonomen beim Rohöl eine Zunahme um 0,7 Millionen Barrel, während beim Benzin ein Rückgang erwartet wird.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2021 06:19 ET (11:19 GMT)