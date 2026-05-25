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MARKT USA/Börsen nach verlängertem Wochenende freundlich erwartet

26.05.26 11:55 Uhr
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Die US-Börsen werden mit einem freundlichen Start in die am Dienstag mit einem Tag Verspätung beginnende Woche erwartet. Nach dem Feiertag "Memorial Day" am Montag hat sich eine Art Nachholbedarf aufgebaut im Hinblick auf am Wochenende genährte Hoffnungen auf ein baldiges Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und Iran. Darauf waren insbesondere auch die Ölpreise stark gefallen. Aus der US-Regierung hatte es geheißen, man stehe sehr nah vor einem Rahmenabkommen, das eine Verlängerung der Feuerpause und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsehe. Dem hatte Präsident Trump allerdings die Aussagen folgen lassen, dass man es nicht allzu eilig damit habe.

Inzwischen hat sich die Nachrichtenlage zum Nahostkonflikt zumindest wieder leicht eingetrübt, denn die USA haben iranische Raketenstellungen angegriffen, ebenso wie Boote, die Minen im Meer legten. Den Friedensfindungsprozess sehen die USA dadurch aber nicht beeinträchtigt. Zwar steigen die Ölpreise nun wieder und Brent-Öl verteuert sich um 3,5 Prozent auf rund 100 Dollar. Das ist aber immer noch deutlicher weniger als am Freitag im US-Handel. Entsprechend gedämpft werden damit Inflationssorgen, worauf es mit den Renditen der US-Anleihen deutlich abwärts geht. Die Zehnjahresrendite fällt um 7 Basispunkte auf 4,50 Prozent.

Das zweite zentrale Thema für den Aktienmarkt ist die weiterlaufende KI-Rally vor dem Hintergrund jüngster starker Unternehmensergebnisse aus der Branche und von immer neuen Hinweisen einer anhaltend hohen Nachfrage nach Chips für KI-Server und -Beschleuniger. Im Hongkonger Handel trug zur Euphorie aber auch bei, dass die chinesische Huawei mitgeteilt hatte, fortschrittliche Chips ohne den Einsatz von Geräten herstellen zu können, für die die USA den Zugang blockiert hätten.

Vorbörslich zeigen sich auf Nasdaq.com Intel und AMD mit Gewinnen von gut 2 Prozent und Nvidia mit einem Plus von knapp 1 Prozent.

Aktien von Raketen- und Satellitenunternehmen sind ebenfalls weiter gesucht. Für Fantasie sorgt, dass das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX von Elon Musk Unterlagen bei der Börsenaufsicht für seinen geplanten Börsengang vorgelegt hat. Zu hören ist von einer Unternehmensbewertung zwischen 1,5 und 2 Billionen Dollar. Redwire schießen in der Vorbörse um 17 Prozent nach oben, MDA Space um gut 16, Firefly Aerospace um 9 und Intuitive Machines um 9,4 Prozent. Aufwärts geht es auch mit den Kursen von AST SpaceMobile, York Space Systems, Voyager Technologies, Satellogic oder EchoStar.

Akari Therapeutics knicken um 24 Prozent ein. Das Unternehmen hat mitgeteilt, ein Paket privat platzierter Akari-Aktien zu kaufen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Akari Therapeutics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

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