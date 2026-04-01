MARKT USA/Börsen vor Aufschlägen dank verlängerter Iran-Waffenruhe

Die Schlagzeilen zum Irankrieg halten die Wall Street weiter fest im Griff. Nachdem US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der eigentlich am Mittwoch endenden Waffenruhe mit dem Iran angekündigt hat, steigt der Optimismus wieder an den US-Börsen. Der Aktienterminmarkt deutet einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt an. Am Vortag hatte der Umstand belastet, dass US-Vizepräsident JD Vance seine Pläne für eine Reise nach Pakistan zu Friedensgesprächen mit Iran auf Eis gelegt hatte. "Trumps Verlängerung der Waffenruhe hat über Nacht zu einer gewissen Erholung an den Märkten geführt, nachdem Anleihen und Aktien gestern dies- und jenseits des Atlantiks an Boden verloren hatten", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

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April 22, 2026 06:26 ET (10:26 GMT)