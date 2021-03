MARKT USA/Börsen zu Wochenbeginn leichter erwartet

Die US-Börsen werden am Montag mit Abschlägen zum Start in die Handelswoche erwartet. Der Termin-Kontrakt auf den Dow-Jones-Index gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach, der auf den technologielastigen Nasdaq verliert 1,4 Prozent.

Für Belastungen dürften die weiter hohen Renditen am Anleihemarkt sorgen. Vor allem der Technologiesektor reagiert wegen seines höheren Fremdkapitalanteils empfindlich auf steigende Marktzinsen. Die US-Zehnjahresrendite notiert aktuell bei 1,60 Prozent nach 1,55 Prozent am Freitagabend. Die Erwartung, dass im Zuge der Erholung der US-Wirtschaft von der Pandemie, die Inflation steigern könnte, hatte die US-Anleiherenditen jüngst immer weiter nach oben getrieben.

Dass das 1,9 Billionen Dollar schwere US-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden eine weitere wichtige Hürde im Kongress genommen hat, dürfte indessen weniger für Bewegung sorgen. Dies sei weitgehend eingepreist, heißt es von Marktteilnehmern.

"Die zugrundeliegende Stärke der US-Wirtschaft, die wachsende Erwartung, dass das Konjunkturprogramm in vollem Umfang umgesetzt wird, sowie die wegen des Ölpreises steigenden Inflationserwartungen: all das dürfte die Anleiherenditen weiter in die Höhe treiben", so Shaniel Ramjee, Multi-Asset-Fondsmanager bei Pictet Asset Management.

Bei den Einzelwerten steht der US-Konzern General Electric (vorbörslich +2,9%) laut Kreisen kurz vor einem Milliardendeal, um sein Flugzeugleasinggeschäft mit der irischen Aercap Holdings NV zusammenzulegen. Die Transaktion dürfte den Erwartungen zufolge ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar haben. Einzelheiten über die Struktur des Deals konnten nicht in Erfahrung gebracht werden.

Konjunkturseitig stehen keine relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2021 06:18 ET (11:18 GMT)