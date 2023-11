MARKT USA/Börsen zurückhaltend - Fed-Protokoll im Blick

Nach den Vortagesaufschlägen dürfte die Wall Street am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. Die Anleger hielten sich mit Blick auf das Fed-Protokoll und Geschäftszahlen von Nvidia zurück, heißt es am Markt.

Zuletzt hatte vor allem die Hoffnung die Börsen gestützt, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein könnte und es keine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Zyklus mehr geben dürfte. Hinweise dazu könnte das Protokoll der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank geben, das am Abend (20 Uhr MEZ) veröffentlicht wird.

Mit Spannung werden zudem die Zahlen von Nvidia für das dritte Quartal erwartet. Veröffentlicht werden diese jedoch erst nach Handelsschluss. "Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal im Mai haben die Märkte auf einer Welle eines enormen KI-Momentums reiten lassen, so dass es zu einem wichtigen Makroereignis wird", so Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank. "Besser als erwartete Ergebnisse könnten Nvidia auf ein neues Hoch treiben, aber alles, was nicht so gut ist, könnte erhebliche Gewinnmitnahmen auslösen", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior-Analystin von der Swissquote Bank.

Konjunkturseitig wird noch vor der Startglocke der Chicago Fed National Activity Index für Oktober veröffentlicht. Kurz nach Handelsbeginn folgen noch Daten zum Verkauf bestehender Häuser, ebenfalls für Oktober.

Unter den Einzelwerten legen Zoom Video Communications vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Zoom hat nach einem besser als erwartetem drittem Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Den Gewinn konnte das US-Unternehmen für Videokonferenzen fast verdreifachen.

Der irische Baustoffhersteller CRH kauft von Martin Marietta Materials ein Portfolio von Zement- und Transportbetonanlagen in Texas für insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar. Die Aktie rückt 3,2 Prozent vor.

November 21, 2023 06:11 ET (11:11 GMT)