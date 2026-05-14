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MARKT USA/Deutliches Minus - Treffen Trump/Xi enttäuscht die Erwartungen

15.05.26 12:31 Uhr
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Mit einem deutlichen Minus dürfte die Wall Street am Freitag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 fällt um 0,9 Prozent. Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping hat nicht den erhofften Durchbruch gebracht. Zu den Themen Iran-Krieg, technologische Vorherrschaft und Taiwan habe es keine Fortschritte gegeben, so UBS-Volkswirt Paul Donovan. Auch zur Straße von Hormus zeichnet sich weiterhin keine Lösung ab. Die Ölpreise quittieren dies mit einem kräftigen Plus. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 3,1 Prozent auf 109,04 US-Dollar.

Dazu kommen die kräftig steigenden Renditen an den Anleihemärkten. Auslöser sind die jüngsten Preisdaten, die eine noch höhere Inflation zeigen als ohnehin wegen des Energiepreisschocks in Folge des Iran-Kriegs schon erwartet. In den USA waren zuletzt die Verbraucher-, Erzeuger- und Importpreise höher als prognostiziert ausgefallen. Dies schürt weitere Spekulationen um mögliche Zinserhöhungen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen erhöht sich um 8,0 Basispunkte auf 4,54 Prozent.

Bei den Einzeltiteln zeigen sich vor allem die Werte aus dem Technologie-Sektor mit kräftigen Abgaben. Die hohen Erwartungen im Vorfeld des Trump/Xi-Treffens seien nicht erfüllt worden, heißt es. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte in einem Interview mit Bloomberg TV, dass Nvidia und Halbleiter während des Gipfels nicht im Vordergrund gestanden hätten. Damit gibt es Zweifel, ob die USA weitere Chipverkäufe nach China zulassen werden und ob China überhaupt vermehrt Chips importieren will. Mit den Aktien von Nvidia und Intel geht es vorbörslich um bis zu 4,3 Prozent abwärts.

Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. So werden die Industrieproduktion für April und der Empire State Manufacturing Index für Mai veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 06:31 ET (10:31 GMT)

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