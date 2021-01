MARKT USA/Die Rally geht weiter - Viele Gründe für Optimismus

Am ersten Handelstag an der Wall Street im neuen Jahr bleiben die Anleger in Kauflaune. Die neuen Gründe für die Risikofreude sind die alten: die Hoffnung auf andauernde staatliche Unterstützung der Wirtschaft und auf die weltweiten Impfkampagnen gegen Corona. Bereits in den vergangenen Wochen profitierten die Aktien von solchen Hoffnungen, obwohl die Corona-Pandemie weiter wütet, gerade auch in den USA. Die Zahl der im Krankenhaus versorgten Corona-Patienten ist in den USA am Sonntag auf einen neuen Höchststand geklettert.

"Es gibt weiter schlechte Nachrichten zu dem Virus, aber die Märkte blicken wegen des Impfstoffs bereits weiter", sagt Chief Investment Officer Fahad Kamal von Kleinwort Hambros. Er verweist auf die erwartete Erholung der Wirtschaft, die historisch niedrigen Zinsen, die hohen Staatsausgaben und die lockere Geldpolitik - alles positive Faktoren für die Aktienmärkte.

Auch neue Konjunkturdaten befeuern den Optimismus. So zeigt sich das Verarbeitende Gewerbe in Asien und Europa den Einkaufsmanagern zufolge in guter Form. Kurz nach Handelsstart wird es hierzu auch aus den USA Daten geben.

