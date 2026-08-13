DAX 26.490 +0,7%ESt50 6.564 +0,3%MSCI World 5.034 +0,5%Top 10 Crypto 8,15 -1,2%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.313 -1,1%Euro 1,1553 +0,2%Öl 87,2 +0,2%Gold 4.353 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MARKT USA/Dow & Co gut behauptet erwartet - Applied Materials schwach

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
438.00 EUR -51.65 EUR -10.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AvalonBay Communities Inc.
158.55 EUR -1.10 EUR -0.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Innventure Inc Registered Shs
3.60 USD 0.08 USD 2.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
KLA
181.90 EUR 1.10 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
288.05 EUR -6.40 EUR -2.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Reddit
152.00 EUR 13.00 EUR 9.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Futures auf die US-Aktienindizes lassen zum Start am Freitag an der Wall Street eine gut behauptete Tendenz erwarten. Vom Umfeld kommen zunächst kaum frische Impulse. Die Ölpreise steigen leicht, die Nachrichtenlage aus dem Nahen Osten ist weiter eher ruhig, nachdem die Gespräche über die Straße von Hormus ins Stocken geraten sind. "Das Fehlen einer dauerhaften Einigung über Hormus und die anhaltenden Drohungen sowohl in Hormus als auch im Roten Meer dürften weiterhin einen beträchtlichen geopolitischen Aufschlag in die Ölpreise einpreisen", so die Ökonomen von MUFG.

Werbung

Konjunkturseitig stehen um 14.30 Uhr MESZ die Einzelhandelsumsätze für Juli auf dem Programm, um 16.00 Uhr der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Besonders im Hinblick auf Konsumwerte wie Einzelhandelsaktien könnten die Daten für Bewegung sorgen.

Ansonsten sorgen weiter Unternehmensergebnisse für die größten Kursveränderungen. Für Applied Materials geht es vorbörslich um knapp 6 Prozent nach unten. Der Hersteller von Halbleiterausrüstung meldete zwar einen höheren und über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz im dritten Quartal, konnte aber mit dem Nettogewinn die sehr hohen Erwartungenn nicht vollends zufriedenstellen. Dazu waren starke Zahlen bereits erwartet worden nach bereits überzeugenden Ergebnissen der direkten Konkurrenten KLA Corp. und Lam Research.

Innventure brechen um über 40 Prozent ein. Das Unternehmen zog die Prognose für seine Tochtergesellschaft Accelsius zurück und meldete für das zweite Quartal Ergebnisse unter den Erwartungen. Accelsius wurde 2022 gegründet, um Flüssigkeitskühlung für Computerchips in Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) bereitzustellen. Das Unternehmen will nun den Fokus auf den Aufbau von Branchenbeziehungen und die Erreichung von Meilensteinen für das Accelsius-Geschäft verlagern.

Werbung

Reddit machen vorbörslich einen Satz um knapp 12 Prozent mit der Nachricht, dass die Aktie der Social-Media-Plattform am Dienstag in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen wird. Platz machen muss das Papier von Avalonbay Communities wegen der bevorstehenden Übernahme von Avalonbay durch Equity Residential.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)

Aktuelle Applied Materials Aktie News

Werbung

Applied Materials Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Applied Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
19.05.23 Applied Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.21 Applied Materials Kaufen DZ BANK
16.08.19 Applied Materials Hold Craig Hallum
16.08.19 Applied Materials Outperform Cowen and Company, LLC
17.05.19 Applied Materials Buy B. Riley FBR

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.