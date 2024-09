MARKT USA/Dow & Co zum verspäteten Wochenstart leichter erwartet

Nach der Feiertagspause am Montag deuten die Futures auf die US-Aktienindizes einen leichteren Start in die Börsenwoche an der Wall Street an. Das könnte auch mit dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA zusammenhängen. Er wird erst nach Handelsbeginn um 16.00 Uhr mitgeteilt und im Vorfeld dürften viele Akteure erst einmal in den Wartemodus schalten.

Ökonomen rechnen zwar mit einer Verbesserung von 46,8 auf 47,9 Punkte im August, damit läge der ISM aber weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereiche unter 50. Je nachdem wie der Index tatsächlich ausfällt, könnte er Rezessionssorgen befeuern und damit zugleich Spekulationen auf eine große Zinssenkung um 50 Basispunkte anheizen. Sollte er dagegen besser als gedacht ausfallen, dürfte das Hoffnungen auf eine große Zinssenkung weiter dämpfen. Über den Tag hinaus haben die Akteure bereits den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag auf dem Zettel. Er hat noch mehr als der ISM das Potenzial, die Markterwartungen zu bewegen.

Unter den Einzelwerten zeigen sich vorbörslich Tesla 1,7 Prozent fester. Der Elektroautopionier hat im vergangenen Monat in China mehr Fahrzeuge abgesetzt dank höherer staatlicher Kaufprämien beim Ersatz älterer Fahrzeuge durch Elektroautos.

Um 4,3 Prozent abwärts geht es für US Steel, nachdem sich die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gegen die 14,1 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Stahlherstellers durch die japanische Nippon Steel ausgesprochen hat. US Steel solle amerikanisch bleiben, so Harris.

September 03, 2024