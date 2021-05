MARKT USA/Erholung dürfte sich fortsetzen

Zum Wochenausklang zeichnet sich eine etwas festere Eröffnung an den US-Börsen ab. Damit würde sich die am Donnerstag eingeleitete Erholung nach den jüngsten heftigen Verlusten fortsetzen, die Inflations- und Zinserhöhungsängste nach dem überraschend deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise ausgelöst hatten.

Vertreter der US-Notenbank haben sich um Schadensbegrenzung bemüht und wiederholt versichert, dass es noch nicht an der Zeit sei, die Geldpolitik zu straffen, weil der derzeitige Inflationsanstieg als von vorübergehender Natur sein dürfte. Das trägt zur Beruhigung der Anleger bei, ebenso wie der Umstand, dass die Renditen am US-Anleihemarkt wieder etwas gesunken sind. Die Zehnjahresrendite steht aktuell bei 1,63 Prozent, nachdem es im Wochenhoch am Mittwoch noch gut 1,70 Prozent waren.

Konjunkturdaten könnten am Freitag noch für Impulse sorgen. Vor der Startglocke werden die Einzelhandelsumsätze im April veröffentlicht. Sie erlauben Rückschlüsse auf den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum. Ebenfalls vorbörslich werden Import- und Exportpreise sowie Daten zur Industrieproduktion, jeweils für April, veröffentlicht. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgen der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung (erste Umfrage für Mai) und die Lagerbestände aus dem März.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2021 06:24 ET (10:24 GMT)