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MARKT USA/Erneute Abgaben erwartet - Chipwerte weiter unter Druck

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Netflix Inc.
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Mit einem kräftigen Minus dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Damit setzt sich die schwache Vortagestendenz fort. Der Future auf den S&P-500 büßt 1,0 Prozent ein. Der Termin-Kontrakt auf den Nasdaq-100 reduziert sich um 1,8 Prozent. Damit verliert die KI-Rally weiter an Schwung. Die Aktien von Intel, Micron, Marvell Technology und Advanced Micro Devices bauen ihre deutlichen Vortagesverluste weiter aus und fallen vorbörslich um bis zu 4,3 Prozent.

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Dazu kommen die anhaltenden Kämpfe zwischen den USA und dem Iran, die den Ölpreis für 1 Barrel der Sorte Brent über die Marke von 85 US-Dollar schieben. Dies wiederum befeuert die Zinserhöhungsspekulationen. Der Goldpreis fällt vor diesem Hintergrund unter die Marke von 4.000 Dollar.

Dazu kommen negative Nachrichten von Netflix: Der Streaminganbieter rechnet im dritten Quartal mit einer Verlangsamung der Umsatz- und Gewinnzuwächse. Netflix erwartet für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 11,7 Prozent - der geringste Anstieg im Jahresvergleich in einem Quartal seit Ende 2023. Die gemeldeten Ergebnisse für das zweite Quartal entsprachen in etwa den Erwartungen der Analysten. Für die Netflix-Aktie geht es um 9,5 Prozent nach unten.

Für einen Impuls könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Hier dürfte das Hauptaugenmerk auf dem Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für Juli liegen. Dazu kommen die Baubeginne und -genehmigungen für Juni und die Industrieproduktion, ebenfalls für Juni.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2026 05:46 ET (09:46 GMT)

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DatumRatingAnalyst
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets