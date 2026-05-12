DAX24.172 +0,9%Est505.840 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,35 +0,5%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.333 +1,1%Euro1,1706 -0,3%Öl107,3 -0,3%Gold4.705 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Allianz 840400 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Krypto-Schock? Michael Saylor nennt Bitcoin-Verkäufe eine "Impfung" für den Markt Krypto-Schock? Michael Saylor nennt Bitcoin-Verkäufe eine "Impfung" für den Markt
Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MARKT USA/Etwas fester - Blicke auf Treffen Trump-Xi gerichtet

13.05.26 11:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
105,82 EUR 3,60 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193,26 EUR 4,92 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
188,04 EUR 11,20 EUR 6,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem moderaten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,3 Prozent zu. Die Blicke sind vor allem auf das bevorstehenden Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gerichtet. Daneben stehen mit den Erzeugerpreisen für April erneut wichtige US-Daten vor der Startglocke auf der Agenda. Daneben wird Cisco nachbörslich die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal bekannt geben, die Auswirkungen auf den Technologie-Sektor haben könnten.

Aber vor allem das Treffen zwischen Trump und Xi steht im Fokus. Hinsichtlich des Irans laute das Narrativ, dass von China erwartet werde, Druck auf den Iran auszuüben, die Straße von Hormus zu öffnen, im Gegenzug für eine Deeskalation seitens der USA, so Analyst Jack Janasiewicz von Natixis Investment Managers. Trump habe weder die Anreize noch die Mittel, um China unter Druck zu setzen, da sein Fokus weiterhin auf dem Iran-Krieg und einem Gerichtsurteil liege, das seine Zölle einschränke, so die Volkswirte der Danske Bank. Für China habe die Aufrechterhaltung stabiler Beziehungen oberste Priorität, insbesondere in der Taiwan-Frage.

Bei den Einzelwerten zeigen sich Halbleiter und KI-Werte mit Aufschlägen. Für die Aktien von Intel, Qualcomm und Nvidia geht es um bis zu 5,2 Prozent nach oben. Damit dürfte sich die jüngste Rally nach dem Rücksetzer am Vortag fortsetzen, heißt es. Ein Teil des zurückkehrenden Optimismus könnte auf die Hoffnung zurückzuführen sein, dass der Besuch von US-Präsident Trump in China dazu beitragen wird, den Verkauf auf dem großen und wachsenden chinesischen Markt zu ermöglichen. Die CEO von Qualcomm und Nvidia gehören zur Trump-Delegation.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 05:51 ET (09:51 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen