MARKT USA/Etwas fester - Einkaufsmanagerindizes könnten Impuls setzen

21.08.26 11:37 Uhr

An der Wall Street zeichnen sich zum Wochenausklang leichte Gewinne ab. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich um 0,3 Prozent. Teilnehmer sprechen allerdings von Zurückhaltung vor dem Wochenende. So zeichne sich weiterhin keine Lösung im Iran-Krieg ab. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt sogar mit beispiellosen wirtschaftlichen Maßnahmen gegen den Iran gedroht. Das schürt die Sorgen vor einer erneuten Eskalation. Die Ölpreise geben nach ihrem jüngsten kräftigen Anstieg leicht nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 0,8 Prozent auf 93,08 Dollar.

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Die Renditen am Anleihemarkt zeigen sich wenig verändert. Die Ankündigung des US-Finanzministeriums im Wochenverlauf, künftig mehr langlaufende Anleihen zurückzukaufen, hatte nur kurzfristig für einen Rückgang der Renditen gesorgt, die zuvor bei den Langläufern auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen waren. Am Vortag hatten die Renditen ihre Rückgänge wieder vollständig aufgeholt. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fällt um 1 Basispunkt auf 4,69 Prozent, die Rendite der Langläufer zeigt sich wenig verändert bei 5,24 Prozent.

Die Zinskosten für die US-Staatsverschuldung sind im bis Juli laufenden Haushaltsjahr um 15 Prozent auf 1,17 Billionen US-Dollar gestiegen, was zum Teil auf höhere Renditen von US-Staatsanleihen zurückzuführen sei, meint Carol Kong, Devisen-Strategin bei der CBA. In der Trump-Regierung scheine es wenig Neigung zu einer nennenswerten Haushaltskonsolidierung zu geben. Die CBA erwartet, dass die Renditen langlaufender Staatsanleihen unter Aufwärtsdruck bleiben, was die Kreditkosten weiter erhöht und die Staatsverschuldung vergrößert. Dies berge das Risiko einer Rückkopplungsschleife, bei der steigende Schulden und Zinslasten die Anleger dazu veranlassen, noch höhere Renditen zu fordern, so Kong.

Für einen Impuls könnten die nach der Eröffnung anstehenden Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für August sorgen. Es wird erwartet, dass sich der Dienstleistungs-PMI für August leicht auf 53,9 abkühlen wird, während für das verarbeitende Gewerbe ein leichter Anstieg auf 54,0 prognostiziert wird. Ein Wert über 50 signalisiert eine Expansion.

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Bei den Einzelwerten legen die Aktien von Ross Stores vorbörslich um 8,7 Prozent zu. Das Unternehmen hat die Prognose für das Gesamtjahr aufgrund der höheren Nachfrage von neuen und bestehenden Kunden angehoben. Auch die Ergebnisse für das zweite Quartal fielen besser als von den Analysten erwartet aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 21, 2026 05:38 ET (09:38 GMT)