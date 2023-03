MARKT USA/Etwas fester - Entspannung im Banken-Sektor stützt

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in die neue Woche starten. Marktteilnehmer sprechen von einer Entspannung im Bankensektor. Stützend wirkt vor allem, dass First Citizens Bank die Reste der Silicon Valley Bank (SVB) übernehmen will. Wie der US-Einlagensicherungsfonds FDIC mitteilte, erwirbt First Citizens von der SVB alle Einlagen, Kredite und Filialen. Die Bank soll am Montag in den USA unter dem neuen Eigentümer eröffnet werden.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,3 Prozent zu und setzt damit die positive Tendenz vom Freitag fort.

"Da die Einlagen und Kredite der Silicon Valley Bank nun untergebracht sind, ist im Bankensektor eine gewisse Ruhe eingekehrt... Die Auslagerung von Teilen der Bank an einen neuen Eigentümer könnte den Aufsichtsbehörden mehr Kapazitäten verschaffen, um sich mit Problemen zu befassen, die noch aufzutauchen drohen, insbesondere bei regionalen US-Banken", sagt Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown.

Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Negative Nachrichten kommen allerdings aus China. Dort sind die Industriegewinne in den ersten beiden Monaten des Jahres um 22,9 Prozent gesunken, nach einem Rückgang um 4 Prozent im gesamten Jahr 2022.

Unternehmensnachrichten sind ebenfalls dünn gesät. Die Aktien von Motorsport Games knicken vorbörslich um 10,3 Prozent ein. Der Videospieleentwickler hatte mitteilte, weitere Finanzmittel aufbringen zu müssen, um den Betrieb fortzusetzen. Das Unternehmen kündigte außerdem an, weltweit etwa 20 Prozent seiner Mitarbeiter zu entlassen, nachdem der Umsatz zuletzt stark geschrumpft ist.

Berkshire Grey gewinnen dagegen 17,5 Prozent, nachdem der Experte für Logistik-Technologie mitgeteilt hatte, sich von der japanischen Softbank Group komplett übernehmen zu lassen, die seit 2019 an Berkshire Grey beteiligt ist.

March 27, 2023