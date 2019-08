MARKT USA/Etwas fester - Fed-Protokoll und Powell-Rede im Fokus

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten und damit die Vortagesverluste wieder aufholen. Übergeordnet sollte weiterhin Zurückhaltung dominieren, denn mit dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Abend und der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Freitag auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole stehen wichtige Termine an. Vor allem von der Powell-Rede erhoffen sich die Investoren Hinweise auf die weitere Zinspolitik der US-Notenbank. Eine weitere Senkung um 25 Basispunkte im September ist vollständig eingepreist. Allerdings steht die Frage im Fokus, ob es die Fed bei einer Senkung belassen oder aber einen Zinssenkungszyklus einleiten wird.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,7 Prozent zu. An US-Konjunkturdaten stehen lediglich der Verkauf bestehender Häuser für Juli und die offiziellen wöchentlichen US-Öllagerdaten auf der Agenda.

Für die Tesla-Aktie geht es vorbörslich um 0,7 Prozent nach unten, nachdem der Einzelhandelskonzern Walmart Klage gegen den Hersteller von Elektrofahrzeugen und Solaranlagen eingereicht hat. Teslas Solar-Module seien für mindestens sieben Brände verantwortlich gewesen sein, begründete Walmart die Klage. Cree büßen knapp 4 Prozent ein. Der LED-Hersteller hatte einen enttäuschenden Ausblick gegeben.

Licht und Schatten gab es bei den Quartalszahlen von Urban Outfitters. Der Gewinn übertraf zwar die Markterwartungen, doch der Umsatz enttäuschte. Vor der Startglocke ist die Aktie noch nicht aktiv, nachbörslich war es um 0,5 Prozent aufwärts gegangen.

