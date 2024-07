MARKT USA/Etwas fester - Trump Media haussieren nach Attentat auf Trump

An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Start in die neue Handelswoche ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas fester. Der Anschlag auf den Ex-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vom Wochenende, den dieser leicht verletzt überlebte, hat nach Aussage von Beobachtern die Chance Trumps auf einen Wahlsieg erhöht. Trump gilt als "marktfreundlicher" als der amtierende Präsident Joe Biden.

Davon profitiert in erster Linie die Aktie des von Trump gegründeten Social-Media-Unternehmens Trump Media & Technology Group, dessen Kurs im vorbörslichen Handel einen Satz von rund 53 Prozent macht.

Am Devisenmarkt ziehen Kryptowährungen, darunter vor allem Bitcoin, kräftig an. Trump gilt als aufgeschlossener gegenüber Kryptowährungen als Biden. Der Dollar gibt derweil anfängliche Gewinne wieder ab; der Dollarindex tendiert kaum verändert. "Sichere Häfen" wie der Dollar seien mit den gestiegenene Aussichten auf einen Wahlsieg Trumps nicht gesucht, heißt es aus dem Handel.

Das zeigt sich auch am Rentenmarkt. Anleger trennen sich von US-Anleihen, was die Renditen im Gegenzug steigen lässt.

Andere Themen treten derweil in den Hintergrund. So geht die Bilanzsaison in eine neue Runde. Am Montag hat schon der Vermögensverwalter Blackrock Zahlen vorgelegt. Die Aktie legt in einer ersten Reaktion um 1,2 Prozent zu. Vor der Startglocke wird überdies noch Goldman Sachs Zahlen vorlegen.

Bei Broadcom wird am Montag der Aktiensplit wirksam. Im Tausch für eine alte Aktie finden Anleger 10 neue in ihren Depots.

An Konjunkturdaten wird der Empire State Manufacturing Index für Juli veröffentlicht.

July 15, 2024 06:23 ET (10:23 GMT)