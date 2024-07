MARKT USA/Etwas leichter - Crowdstrike-Problem dürfte Erholung verhindern

Werte in diesem Artikel

Zum Start in den Freitagshandel zeichnen sich an den US-Börsen neuerliche Verluste ab. Ein mutmaßlich durch ein Update des Cybersecurity-Softwareunternehmens CrowdStrike verursachter weltweiter Ausfall von Microsoft-IT-Systemen lastet auf den globalen Aktienmärkten und dürfte auch an der Wall Street verhindern, dass sich die Kurse von ihren jüngsten Abgaben erholen. Unternehmen, Banken, Fluggesellschaften, die Londoner Börse und Notdienste hatten mit größeren Ausfällen zu kämpfen.

Die Crowdstrike-Aktie sackt im vorbörslichen Handel um 19 Prozent ab. Der Kurs von Microsoft fällt in Reaktion auf den Windows-Ausfall um 3 Prozent.

Der Vorfall drängt andere Themen in den Hintergrund, etwa den US-Präsidentschaftswahlkampf. Hier wurde Ex-Präsident Donald Trump auf dem Parteitag der Republikaner am Donnerstag (Ortszeit) offiziell zu deren Kandidaten nominiert. Derweil steigt der Druck auf den Kandidaten der Demokraten, den amtierenden Präsidenten Joe Biden, sich aufgrund seines Alters und seines Gesundheitszustands aus dem Wahlkampf zurückzuziehen.

Im Zuge der laufenden Bilanzsaison hat Netflix Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Dank eines starken Zuwachses der Abonnentenzahl verdiente der Streamingdienst mehr als erwartet, doch verstimmt die Umsatzprognose für das dritte Quartal die Anleger. Die Aktie gibt um 1,6 Prozent nach.

Konjunkturdaten von Rang stehen am Freitag nicht zur Veröffentlichung an.

