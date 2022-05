MARKT USA/Etwas leichter nach zweitem Blick auf Powell-Aussagen

Kleinere Gewinnmitnahmen dürften am Mittwoch das Bild an der Wall Street prägen. Nach den deutlichen Kursgewinnen vom Dienstag tendieren die Futures auf die großen Aktienindizes vorbörslich knapp behauptet bis etwas leichter. Nach einem neuerlichen Blick auf die falkenhaften Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Dienstag sei bei den Anlegern eine gewisse Ernüchterung eingekehrt, berichten Marktteilnehmer. Powell hatte gesagt, dass die entschlossene Bekämpfung der Inflation durch die Fed für die Amerikaner schmerzhaft sein könne. Ermutigende Konjunkturdaten und die Aussicht auf ein baldiges Ende der Lockdowns in China hatten die Worte des Fed-Chefs jedoch zunächst in den Hintergrund gedrängt, wie es heißt.

Am Mittwoch gibt es allerdings nicht mehr viele Ereignisse, die von der Fed-Politik und ihren zu erwartenden Folgen ablenken könnten. An Konjunkturdaten stehen nur die Baubeginne und -genehmigungen auf der Agenda, und die Bilanzsaison der US-Unternehmen hat ihren Höhepunkt überschritten. Geschäftszahlen hat die Baumarktkette Lowe's vorgelegt. Anders als der Wettbewerber Home Depot am Dienstag hat Lowe's die Jahresziele allerdings nicht angehoben, sondern nur bestätigt. Die Aktie zeigt sich vorbörslich knapp behauptet.

Container Store legen um gut 5 Prozent zu. Der Einzelhändler überraschend starke Quartalszahlen präsentiert und einen optimistischen Ausblick gegeben.

