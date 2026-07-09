MARKT USA/Etwas leichter - US-Debüt von SK Hynix im Fokus

10.07.26 11:58 Uhr

Mit leicht negativen Vorzeichen dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,1 Prozent. Der Terminkontrakt auf den Nasdaq-100 fällt um 0,5 Prozent. Hier könnte es nach dem kräftigen Plus am Donnerstag zu leichten Gewinnmitnahmen kommen, heißt es. Teilnehmer sprechen allerdings insgesamt von einer abwartenden Haltung, bevor in der kommenden Woche die US-Berichtssaison Fahrt aufnimmt. Wichtige US-Daten stehen zum Wochenausklang nicht auf der Agenda. Keine neuen Entwicklungen gibt es auch im USA/Iran-Krieg, der damit etwas in den Hintergrund rückt.

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In der kommenden Woche werden die US-Banken den Startschuss in die Berichtssaison geben. Am Dienstag legen JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup ihre Quartalszahlen vor. Im weiteren Wochenverlauf folgen dann unter anderem noch Netflix, UnitedHealth sowie Johnson & Johnson.

Im Technologie-Bereich steht die US-Notierung von SK Hynix im Blickpunkt. Der südkoreanische Chipkonzern hat mit dem Börsengang in den USA insgesamt 26,51 Milliarden US-Dollar eingenommen. Der Erlös stellt den bislang größten IPO eines ausländischen Unternehmens in den USA dar. SK Hynix hatte den Preis für seine Hinterlegungsscheine (ADR) vor dem Nasdaq-Debüt auf 149 Dollar pro Stück festgesetzt. Das Unternehmen plant, 177,9 Millionen ADR auszugeben, wobei zehn ADR eine Stammaktie verbriefen, wie es in einer Mitteilung hieß.

"Das ist genau die Art von Story, die Aktienanleger in die Berichtssaison hinein haben wollen", so Patrick Munnelly von Tickmill Group. "Keine abstrakte KI-Begeisterung, sondern Kapitalbeschaffung, Kapazitätserweiterung, Nachfrage nach Rechenzentren und Hardware-Engpässe." Die Bereitschaft, wieder in Hynix und den koreanischen Chip-Komplex zu investieren, zeige, dass Investoren den KI-Boom immer noch als eine strukturelle Story - nicht nur als einen Momentum-Trade - sehen, fügt er hinzu.

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July 10, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)