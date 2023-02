MARKT USA/Etwas leichter - Verbraucherpreise dürften nachwirken

Zinssorgen dürften die US-Börsen auch am Mittwoch belasten. Die Futures auf die großen Aktienindizes zeigen sich vorbörslich etwas leichter.

Die am Vortag veröffentlichten Daten zu den Verbraucherpreisen hatten gezeigt, dass sich der Preisauftrieb im Januar zwar abgeschwächt hat, aber nicht so deutlich wie angenommen. Vertreter der US-Notenbank betonten angesichts der hartnäckig hohen Inflation die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen, was die Marktzinsen nach oben trieb und die Stimmung an den Aktienmärkten dämpfte.

Mit den Einzelhandelsumsätzen für Januar steht am Mittwoch ein weiteres wichtiges Konjunkturdatum auf der Agenda. Sie geben Auskunft über den privaten Konsum, der für etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung steht. Daneben wird der Empire State Manufacturing Index für Februar veröffentlicht, gefolgt von Januar-Daten zur Industrieproduktion und den Lagerbeständen aus dem Dezember.

Unter den Einzelwerten an der Börse verteuern sich Airbnb um 9,4 Prozent, nachdem der Online-Zimmervermittler erstmals ein Geschäftsjahr mit einem Gewinn abgeschlossen hat. Vor allem der Gewinn im vierten Quartal übertraf die Erwartungen des Markts deutlich. Auch der Ausblick kam gut an.

Tripadvisor (+9,4%) meldete ein überraschend kräftiges Umsatzwachstum und einen deutlich geringeren Verlust als im Vorjahr. Mit Blick auf die Nachfrage 2023 zeigte sich die Reise-Plattform optimistisch.

Devon Energy (-6,7%) hatte im vierten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet und vor witterungsbedingten Produktionsproblemen im ersten Quartal gewarnt. Nicht gut läuft es auch für den Munitionshersteller Ammo (-12,9%), der nach einem schwachen Quartal die Ziele für 2023 zurückschraubte.

