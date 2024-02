MARKT USA/Etwas leichter - Warten auf Nvidia-Zahlen und Fed-Protokoll

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den ersten Handelstag der Woche starten. Am Montag blieben Aktien- und Anleihemarkt aufgrund eines Feiertages geschlossen. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,4 Prozent. Damit dürfte der Markt die Abwärtstendenz nach den jüngsten US-Inflationsdaten fortsetzen. Diese hatten nahegelegt, dass eine Zinssenkung der US-Notenbank noch etwas länger auf sich warten lassen könnte. Vor diesem Hintergrund dürfte das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung am Mittwoch im Fokus stehen. Hier werden Anleger nach Hinweisen in Bezug auf den künftigen Zinskurs der Notenbank suchen.

Daneben wird mit Spannung auf die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch nach Handelsende gewartet. Angesichts des andauernden KI-Hypes kommt den Ergebnissen des Chipherstellers besondere Bedeutung zu. Es wird erwartet, dass sich der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht hat und auf über 20 Milliarden Dollar gestiegen ist. Die Aktien haben seit Jahresbeginn bis zum Handelsende am Freitag um 47 Prozent zugelegt. Vorbörslich geben die Titel um 2,5 Prozent nach.

Daneben macht weiterhin die Berichtssaison die Kurse. Vor der Startglocke legen unter anderem Walmart und Home Depot ihre Quartalszahlen vor. Einen milliardenschweren Zukauf gibt es im Sektor der Finanzdienstleister. Hier übernimmt Capital One den Konkurrenten Discover Financial Services für mehr als 35 Milliarden Dollar. Damit gehen zwei der größten Kreditkartenfirmen in den USA zusammen. Während es für die Aktien von Capital One um gut 6 Prozent nach unten geht, schießen Discover Financial Services um über zehn Prozent nach oben.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Es wird lediglich der Index der Frühindikatoren für den Monat Januar veröffentlicht.

February 20, 2024 05:51 ET (10:51 GMT)