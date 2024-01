MARKT USA/Etwas leichter - Zinssenkungsfantasie dürfte weiter schwinden

An den US-Börsen dürften am Mittwoch weiter Zinssenkungsfantasien ausgepreist werden. Auf der Stimmung lasten nach Angaben aus dem Handel auch Daten zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Zweifel an einer Erholung der dortigen Wirtschaft nicht ganz ausgeräumt hätten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten auf eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt hin.

US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller hatte am Dienstag gesagt, die Federal Reserve habe es nicht eilig, die Zinsen zu senken. Seine Aussagen passen ins Bild eher falkenhafter Aussagen anderer Fed-Vertreter in jüngster Zeit. Am Mittwoch steht ein Auftritt der Fed-Gouverneurin Michelle Bowman auf der Agenda.

Derweil wuchs die chinesische Wirtschaft im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent und damit etwas stärker als das offizielle Wachstumsziel von "rund 5 Prozent". Im vierten Quartal betrug das Wachstum ebenfalls 5,2 Prozent, doch hatten Ökonomen hier mit 5,6 Prozent gerechnet.

Auch in den USA werden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Im Blick stehen vor allem die Einzelhandelsumsätze aus dem Dezember, die Auskunft geben über den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum. Angekündigt sind ferner Import- und Exportpreise sowie die Industrieproduktion jeweils aus dem Dezember und die November-Daten zu den Lagerbeständen.

Auf Unternehmensseite steht unter anderem Progress Software mit den am späten Dienstag veröffentlichten Zahlen zum vierten Quartal im Blick. Das Unternehmen hat zwar einen Gewinnrückgang ausgewiesen, mit Umsatz und Ergebnis aber die Erwartungen von Analysten übertroffen. Die Aktie legt vorbörslich um knapp 3 Prozent zu.

Walt Disney zeigen sich 0,4 Prozent niedriger. Der Unterhaltungskonzern hat bei der Nominierung von Kandidaten für das Board die Kandidaten aktivistischer Aktionäre nicht berücksichtigt.

