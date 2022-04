MARKT USA/Fest - Meta-Zahlen stimmen optimisch für Technologiesektor

Zum Start in den Donnerstagshandel zeichnen sich an den US-Börsen deutliche Kursgewinne ab. Der Future auf den S&P-500 liegt vorbörslich 1,5 Prozent im Plus, der Nasdaq-Future gewinnt gut 2 Prozent.

Für das Plus der Technologiewerte machen Marktbeobachter den Quartalsausweis der Facebook-Mutter Meta (vorbörslich +17%) verantwortlich. Dieser sei zwar durchwachsen ausgefallen, aber nicht so schlecht wie befürchtet. Der Umsatz lag etwas unter der Konsensschätzung, doch hätten die Anleger ihre Erwartungen vorher wohl schon deutlich heruntergeschraubt, heißt es unter Verweis auf den Kursrückgang der Aktie um 48 Prozent seit Jahresbeginn. Ein Lichtblick seien ferner die Nutzerzahlen gewesen, die besser als erwartet ausgefallen seien und optimistisch stimmten für die Zahlen zweier anderer Technologie-Schwergewichte: Nach Börsenschluss werden Amazon und Apple über den Geschäftsverlauf berichten.

Auch sonst steht die Bilanzsaison erneut im Vordergrund. Positiv werden die Zahlen von Qualcomm (+7,7%) aufgenommen. Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz, der ebenso wie der Gewinn die Analystenschätzungen übertraf. Pinterest (+6,3%) überzeugt mit einem Umsatzwachstum von 18 Prozent und einem geringeren Quartalsverlust.

Licht und Schatten enthielten Zahlen und Ausblick von Paypal (+2,5%). Amgen (-5,3%) hat zwar mehr umgesetzt und verdient als erwartet, muss aber 7 Milliarden Dollar Steuern nachzahlen.

Marktteilnehmer wollen den zu erwartenden Kursgewinnen indessen nicht zu viel Bedeutung beimessen. Sie verweisen auf die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank. Es lasse sich bisher nicht absehen, in welchem Maße diese die Wirtschaft belasten würden, heißt es. Weitere Belastungsfaktoren seien die Lockdowns in China und der Krieg in der Ukraine. Die Volatilität am Markt sei, wenn man den Beginn der Pandemie 2020 außer acht lasse, derzeit so hoch wie zuletzt während der Finanzkrise 2008, so John Roe von Legal & General Investment Management.

An Konjunkturdaten werden am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals in erster Lesung veröffentlicht.

