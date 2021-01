MARKT USA/Fortsetzung der Rekordjagd mit gedrosseltem Tempo

Die Rekordjagd an der Wall Street könnte am Donnerstag weitergehen, wenn auch mit gebremstem Tempo. Ein neues umfangreiches US-Konjunkturpaket scheint immer wahrscheinlicher zu werden, da mittlerweile auch einige Abgeordnete der Republikaner ihre Zustimmung signalisiert haben. "Wir wissen, dass ein Deal kommen wird, die Zeichen sind ziemlich klar", so Chef-Stratege Luca Paolini von Pictet Asset Management.

Der Markt habe sich dafür entschieden, die unmittelbaren Herausforderungen für die Wirtschaft weitgehend zu übersehen, einschließlich der steigenden Coronavirus-Neuinfektionen und der neuen Beschränkungen, heißt es. Die Einführung der Covid-19-Impfstoffe habe die Hoffnungen angeheizt, dass die Beschränkungen dann wieder aufgehoben werden, was zu einem starken wirtschaftlichen Aufschwung führen werde.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,2 Prozent zu. Am Vortag hatten sowohl der S&P-500 als auch der Nasdaq-Composite neue Allzeithochs markiert.

Zudem steht ein ganzer Schwung an Konjunkturdaten auf der Agenda. Dabei dürften vor allem die wöchentlichen Erstanträge im Fokus stehen, nachdem diese in der vergangenen Woche enttäuschend ausgefallen waren. Dazu kommen noch der Philadelphia-Fed-Index für Januar, bei dem mit einem Anstieg gerechnet wird, sowie die Baubeginne und -genehmigungen für Dezember.

Daneben gibt die Berichtssaison den Takt vor. Abgaben verzeichnen vor der Startglocke die Titel von Alcoa und United Airlines, die um 1,2 bzw. 2 Prozent nachgeben. Alcoa hat zwar im vierten Quartal dank höherer Aluminiumpreise seinen Verlust verringert und besser abgeschnitten als erwartet, das Unternehmen warnte aber, dass sich die Ertragslage wieder verschlechtern könnte, falls sich seine Absatzmärkte nicht erholten. United Airlines hat im vierten Quartal einen Milliardenverlust eingefahren und rechnet mit einer weiterhin schwachen Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2021 06:19 ET (11:19 GMT)