DAX25.184 +0,7%Est506.069 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.044 +0,2%Euro1,1840 -0,1%Öl69,13 +2,6%Gold4.936 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pivotal-Point Nachverfolgung Proto Labs (PRLB): 28 % Kurssprung nach Rekordquartal – KI-getriebene Express-Fertigung revolutioniert die Industrielieferketten! Pivotal-Point Nachverfolgung Proto Labs (PRLB): 28 % Kurssprung nach Rekordquartal – KI-getriebene Express-Fertigung revolutioniert die Industrielieferketten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

MARKT USA/Freundliche Eröffnung an Wall Street erwartet

18.02.26 12:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kenvue Inc Registered Shs
15,40 EUR -0,33 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,38 EUR 3,28 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
128,28 EUR -9,40 EUR -6,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Steel Dynamics Inc.
166,16 EUR 6,30 EUR 3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Start in den Mittwochshandel dürfte an den US-Börsen freundliche Stimmung herrschen. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen etwa 0,6 Prozent im Plus. Etwas gebremst wird der Markt weiter von Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz (KI) die traditionellen Geschäftsmodelle vieler Unternehmen nicht nur der Technologiebranche, sondern auch anderer Industriezweige bedrohen könnte. Im Blick steht das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das im Verlauf der Sitzung veröffentlicht wird. Von ihm erhoffen sich Anleger Aufschluss über den künftigen Zinspfad der Federal Reserve. Zuvor werden der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern aus dem Dezember, die Industrieproduktion aus dem Januar und Daten zu den Baubeginnen sowie -genehmigungen für November und Dezember veröffentlicht.

Wer­bung

Unter den Einzelwerten verbilligen sich Palo Alto vorbörslich um 7,2 Prozent. Das Cybersecurity-Unternehmen hat zwar mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und seine Prognose des Jahresumsatzes angehoben, doch enttäuscht die Gewinnprognose für das laufende Quartal.

Kenvue steigen um 0,8 Prozent. Der Hersteller des Schmerzmittels Tylenol (Paracetamol) und Marken wie Listerine oder Neutrogena hat im Quartal mehr verdient als erwartet. Vor der geplanten Übernahme durch Kimperly-Clark will Kenvue 3,5 Prozent der Belegschaft abbauen.

Steel Dynamics gewinnen 2,1 Prozent. Der Stahlhersteller hat sein Angebot für die australische Bluescope Steel nachgebessert.

Wer­bung

Nvidia klettern um 1,2 Prozent. Die Facebook-Mutter Meta hat angekündigt, "Millionen" der von Nvidia entwickelten Grafikprozessoren Blackwell und Rubin zu kaufen.

Der Dollar tendiert gut behauptet. Der Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent, gestützt von Berichten, wonach in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran Fortschritte verzeichnet wurden. Auch die Zusage Japans, 36 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, gebe dem Dollar Rückenwind, heißt es. Am Anleihemarkt erholt sich die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 4,07 Prozent.

Beim Gold nutzen die Anleger den jüngsten Rücksetzer zum Kauf, wie es heißt. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 0,7 Prozent auf 4.914 Dollar. Der Ölpreis steigt um 1,2 Prozent, trotz der Berichte über Fortschritte in den US-iranischen Verhandlungen. Die Gefahr, dass der Konflikt wieder eskaliere, stütze den Ölpreis, erklären Marktteilnehmer.

Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 06:23 ET (11:23 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Kenvue und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kenvue

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kenvue

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen