MARKT USA/Freundliche Stimmung hält noch etwas an

Leichte Gewinne zum Handelsstart signalisieren die Terminkontrakte auf die Aktienindizes an der Wall Street am Freitag. Das Augenmerk richtet sich auf die Markit-Einkaufsmanagerindizes zum Dienstleistungs- und produzierenden Gewerbe, die kurz nach Handelsstart publiziert werden.

Mit der Erholung der Wirtschaft war zuletzt zwar oft die Sorge vor einer steigenden Inflation und steigenden Zinsen verbunden. Am Vortag hatten aber starke Zahlen vom Arbeitsmarkt die Anleger zu Käufen animiert, während gleichzeitig die Renditen am Anleihemarkt auf dem Rückzug waren.

"Es gibt einige Erleichterung darüber, dass die Erholung am Arbeitsmarkt vorangeht, während die Nervosität wegen der Inflation abebbt", sagt Stratege Kiran Ganesh von UBS Global Wealth Management. Einige Teilnehmer setzten darauf, dass besonders Sektoren wie Banken oder Energie in der Erholung auf das Wohlwollen der Börsianer stoßen werden.

Unternehmensseitig hat das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks mit seinen Quartalszahlen überzeugt. Der Kurs schnellt darauf in der Vorbörse um über 5 Prozent nach oben. Applied Materials gewinnen 0,8 Prozent, nachdem auch der Ausrüster der Chipindustrie gewinn- und umsatzseitig die Konsensschätzungen übertroffen hat. Ross Stores legen um 1,3 Prozent zu, nachdem der Einzelhändler mit über den Erwartungen ausgefallenen Erstquartalszahlen aufgewartet hatte. Gut kamen auch die Geschäftszahlen des Industrieverpackungsexperten Greif an, die Aktie verteuerte sich nachbörslich am Donnerstag um 2,6 Prozent.

May 21, 2021 06:24 ET (10:24 GMT)