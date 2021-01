MARKT USA/Gewinne erwartet - Technologiewerte vorn

Nach den Rekordhochs am Vortag könnten die Leitindizes an der Wall Street am Donnerstag erneut bislang unerreichte Höhen erklimmen. Vor allem die am Mittwoch zurückgebliebenen Technologiewerte dürften diesmal gefragt sein. Die vorübergehende Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des scheidenden Präsidenten Donald Trump wird von den Anlegern abgehakt, die sich stattdessen auf die Perspektive steigender Staatsausgaben zugunsten der Ökonomie fokussieren.

Bereits am Mittwoch hatten sich die Investoren zunehmend mit der Aussicht einer demokratischen Mehrheit auch im Senat angefreundet und die Kurse nach oben geschickt. Am frühen Donnerstag wurde vom Kongress der Wahlsieg von Joe Biden nach einigen Störmanövern durch republikanische Vertreter zertifiziert.

Zugleich sind die Börsianer erleichtert, dass die Demokraten-Mehrheit im Senat nur hauchdünn ist, was den moderaten Demokraten Rückenwind verschafft. Damit sind Steuererhöhungen oder andere wirtschaftsfeindliche Maßnahmen unwahrscheinlicher geworden.

Eine Reihe von Konjunkturdaten wird zudem näheren Aufschluss über den Stand der US-Volkswirtschaft liefern: wöchentliche Daten zum Arbeitsmarkt, die November-Handelsbilanz und Daten zum Dienstleistungsgewerbe.

Die Aktie von T-Mobile US dürfte zulegen. Die Telekom-Tochter hat im vergangenen Jahr so viele Kunden gewonnen wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Wie das US-Mobilfunkunternehmen auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, schlossen im Jahr 2020 insgesamt 5,5 Millionen Kunden neue Verträge bei T-Mobile US ab, davon 1,6 Millionen im vierten Quartal. Für viele der neuen Vertragskunden sei nicht zuletzt der Aufbau des neuen ultraschnellen 5G-Netzes ein entscheidender Faktor gewesen, so T-Mobile.

