MARKT USA/Gewinne voraus - Volatilität dürfte hoch bleiben

Die Terminkontrakte auf die US-Aktienindizes deuten am Montag auf Gewinne in beträchtlichem Ausmaß hin. In der vergangenen Woche kam es zu deutlich erhöhter Volatilität, wobei vor allem die heißgelaufenen Technologiewerte Federn lassen mussten. So verzeichneten die Nasdaq-Indizes den kräftigsten Wochenverlust seit der Krise im März.

Mit der Erholung am Montag setzt sich die Welle starker Bewegungen in beide Richtungen fort. Als Belastung fungierten zuletzt die Unsicherheit rund um die US-Präsidentschaftswahlen und die erlahmende Erholung der Weltwirtschaft. Es gehe jetzt Richtung höherer Volatilität und geringerer Renditen, vermutet James McCormick von NatWest Markets. Er rechnet zwar nicht mit einer Wiederholung des Absturzes von Februar und März, doch sei die Aufwärtsbewegung nun offenbar gedeckelt.

Ein treibender Faktor dagegen sind die Aussagen von Astrazeneca, wonach die klinischen Versuche zu Corona nach einer Pause zumindest in Großbritannien weitergehen. Es gebe generell etwas mehr Zuversicht hinsichtlich eines Impfstoffs, sagt Robert Carnell von ING Groep.

Bei den Einzelwerten springen Oracle vorbörslich 12 Prozent nach oben. Nachdem der US-Konzern Microsoft im Werben um die chinesische App Tiktok verschmäht wurde, soll Kreisen zufolge nun Oracle den Zuschlag erhalten haben. So werde die Tiktok-Muttergesellschaft Bytedance ankündigen, dass Oracle nun der "vertrauenswürdige Technologiepartner" von Tiktok in den Vereinigten Staaten werde, sagten mit der Sache vertraute Personen.

Nvidia klettern um 4,4 Prozent nach oben, nachdem sich der Chiphersteller dem Kauf der britischen Arm Holdings nähert. Nvidia bietet dem bisherigen Eigner Softbank über 40 Milliarden Dollar.

September 14, 2020