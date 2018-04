MARKT USA/Gute Quartalsausweise dürften Wall Street stützen

Die US-Börsen dürften mit Kursgewinnen in die neue Woche starten, nachdem mehrere Unternehmen mit ihren Geschäftszahlen überzeugt haben. Der Future auf den S&P-500 steigt vorbörslich um 0,4 Prozent.

Die bislang vorgelegten Quartalsausweise seien insgesamt solide ausgefallen, sagt Eric Freedman, CIO bei U.S. Bank Wealth Management. Bisher hat etwas mehr als die Hälfte der im S&P-500 gelisteten Unternehmen Zahlen vorgelegt. Davon wiederum haben fast 80 Prozent besser als erwartet abgeschnitten.

Auch die Annäherung der beiden koreanischen Staaten habe zur Beruhigung der Anleger beigetragen, heißt es. An den Börsen dürfte es positiv aufgenommen werden, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un am Wochenende angekündigt habe, das Atomwaffentestgelände seines Landes zu schließen.

Dafür wird allerdings die Handelspolitik der USA wieder stärker in den Blick geraten. US-Finanzminister Steven Mnuchin wird diese Woche voraussichtlich zu Verhandlungen nach China reisen. Die USA hatten China Anfang des Jahres mit Strafzöllen auf Waren im Wert von bis zu 150 Milliarden Dollar und dem Verbot des Erwerbs von US-Technologie gedroht. Ferner enden am Dienstag die Ausnahmeregelungen für einige Länder bei den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium.

An Konjunkturdaten werden vorbörslich die persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem März veröffentlicht. Kurz nach der Startglocke folgt der April-Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago.

Geschäftszahlen kommen am Montag unter anderem von McDonald's. Daneben wurden, wie häufig an Montagen, Übernahmen angekündigt. So wird Walmart ihre britische Tochter Asda an die ebenfalls britische Sainsbury verkaufen. Walmart erhält dafür 42 Prozent an dem fusionierten Unternehmen und zusätzlich fast 3 Milliarden britische Pfund in bar. Walmart werden vorbörslich 1,2 Prozent höher gestellt.

Ferner plant T-Mobile US den Kauf von Sprint für 26 Milliarden Dollar in Aktien. T-Mobile verlieren 0,5 Prozent, Sprint brechen um 8,5 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2018 06:34 ET (10:34 GMT)