MARKT USA/Gute Zahlen von Amazon und Apple dürften Aktien treiben

An den US-Börsen dürfte es am Freitag weiter nach oben gehen. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten auf eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt hin. Anleger schöpfen Zuversicht aus den überzeugende Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple. Weiter unterstützend wirkt auch das überraschend schwache Bruttoinlandsprodukt, das schon am Donnerstag veröffentlicht wurde. Mit einem neuerlichen Rückgang im zweiten Quartal befindet sich die US-Wirtschaft zwar in einer technischen Rezession, doch lässt dies hoffen, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. Beobachter weisen auch darauf hin, dass Teile der US-Wirtschaft noch immer sehr gut laufen und auch die Beschäftigungslage noch immer hervorragend ist.

Unter den Konjunkturdaten des Tages steht vor allem der Arbeitskostenindex aus dem zweiten Quartal im Blick. Sollte dieser hoch ausfallen, könnte das Zinserhöhungsspekulationen neue Nahrung geben, meinen die Analysten von MUFG und verweisen darauf, dass der Index im ersten Quartal ein Rekordhoch erreicht habe. Daneben werden noch die persönlichen Einkommen und Ausgaben aus dem Juni, der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago aus dem Juli und der Index der Universität Michigan für die Verbraucherstimmung ebenfalls aus dem Juli veröffentlicht.

Apple-Aktien legen vorbörslich um 3,6 Prozent zu. Der iPhone-Hersteller verbuchte zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang, schnitt aber besser ab als erwartet. Amazon springen um 12 Prozent. Der Online-Riese wies zwar den zweiten Quartalsverlust in Folge aus und schnitt hier schlechter ab, als Analysten erwartet hatten, dafür fiel die Umsatzsteigerung stärker als geschätzt aus. Zudem lief die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) sehr gut.

July 29, 2022 06:39 ET (10:39 GMT)