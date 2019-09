MARKT USA/Handelskonflikt und Brexit dürften Kauflaune dämpfen

Nach dem langen Feiertagswochenende zeichnen sich an den US-Börsen zur Eröffnung am Dienstag deutlichere Verluste ab. Der Future auf den S&P-500 liegt vorbörslich 0,8 Prozent im Minus. Handelskonflikt und Brexit sind nach wie vor die zentralen Themen am Markt. Im Streit um wechselseitige Strafzölle zwischen den USA und China hat Peking am Montag eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation angekündigt. Und im britischen Parlament beginnt am Dienstagnachmittag (Ortszeit) nach der Rückkehr der Parlamentarier aus der Sommerpause die Debatte zum Austritt Großbritanniens aus der EU und möglichen Anti-No-Deal-Anträgen.

In den USA müssen die Anleger eine Reihe von Konjunkturdaten verarbeiten. Kurz nach der Startglocke an der Wall Street wird der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August veröffentlicht, ihm folgen sein Pendant von ISM und die Juli-Daten zu den Bauausgaben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2019 06:09 ET (10:09 GMT)