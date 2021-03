MARKT USA/Höhere Anleiherenditen dürften Wall Street belasten

An den US-Börsen könnte es am Dienstag volatil zugehen, nachdem die Renditen am Anleihemarkt wieder gestiegen sind und ein neues 14-Monats-Hoch erreicht haben. Der S&P-Future schwankt vorbörslich zwischen positivem und negativem Terrain hin und her. Aktuell liegt er knapp im Plus.

Der Nasdaq-Future gibt derweil um 0,4 Prozent nach, was auf neuerliche Abgaben im Technologiesektor hindeutet. Der Sektor reagiert wegen seines höheren Fremdkapitalanteils besonders empfindlich auf steigende Marktzinsen.

Wegen der sich aufhellenden Perspektiven für die Wirtschaft trennen sich Anleger von vermeintlich sicheren Investments wie Staatsanleihen, was deren Renditen nach oben treibt. Unter Vermögensverwaltern wächst überdies die Überzeugung, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen erhöhen wird, auch wenn die Fed zugesichert hat, die Zinsen erst dann anzuheben, wenn sich die Beschäftigungslage gebessert habe und die Inflation eine gewisse Zeit oberhalb von 2 Prozent liege.

Der Markt teste diese Zusicherung der Fed, kommentiert Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management das Geschehen am Anleihemarkt. Gimber erwartet, dass die Anleiherenditen während des restlichen Jahres weiter steigen. Das müsse aber nicht zwangsläufig das Interesse an Aktien dämpfen.

Tatsächlich war an den Aktienmärkten in den zurückliegenden Wochen eine Umschichtung zu beobachten: Anleger trennten sich von den zuvor gut gelaufenen Aktien von Technologieunternehmen, deren Ertragsaussichten nunmehr kritischer gesehen werden, zugunsten von Sektoren, die als Nutznießer einer Erholung der Wirtschaft gelten, etwa Energie, Banken und Fluggesellschaften.

Doch war auch dieser sogenannte Reflation Trade in den vergangenen Tagen etwas ins Stocken geraten angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen, neuer Virus-Mutanten und vielerorts nur schleppend vorankommender Impfkampagnen. Dazu gesellen sich Befürchtungen, dass das Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden Steuererhöhungen zur Folge haben werde. Und nicht zuletzt dürften die Notverkäufe des in Schieflage geratenen Hedgefonds Archegos Capital Management die Marktteilnehmer noch einige Zeit beschäftigen.

An Konjunkturdaten wird eine halbe Stunde nach der Startglocke der Index des Verbrauchervertrauens für März veröffentlicht. Volkswirte rechnen mit einem deutlichen Anstieg.

