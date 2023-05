MARKT USA/Hoffnung auf Ende des Schuldenstreits trägt weiter

Hoffnungen auf eine rechtzeitige Beilegung des Streits um die Schuldenobergrenze der USA dürfte die Aktienkurse am Donnerstag noch ein Stückchen weiter nach oben tragen, allerdings mit weniger Schwung als am Mittwoch. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an.

Am Mittwoch waren die Kurse deutlich nach oben gelaufen, nachdem sowohl US-Präsident Joe Biden als auch der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy versöhnlichere Töne angeschlagen hatten. Anleger setzten darauf, dass ein Zahlungsausfall der USA, der bei einer Nicht-Einigung schon Anfang Juni drohen könnte, abgewendet wird.

Gleichwohl dürfte das Thema auch den Handel am Donnerstag beherrschen und könnte die Konjunkturdaten des Tages etwas in den Hintergrund drängen. Veröffentlicht werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Philadelphia-Fed-Index für Mai, der Index der Frühindikatoren und Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser, jeweils aus dem April.

Unter den Einzelwerten an der Börse geben Cisco vorbörslich um 3,8 Prozent nach. Der Netzwerkausrüster hat zwar überraschend starke Zahlen vorgelegt und die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht, allerdings enttäuschte die Entwicklung des Auftragseingangs.

Dagegen machen Take-Two Interactive Software einen Sprung um 11 Prozent. Der Anbieter von Videospielen hat zwar durchwachsene Zahlen vorgelegt, punktet aber mit einer starken Spiele-Pipeline. Am Donnerstag werden noch Walmart und Alibaba Geschäftszahlen vorlegen.

May 18, 2023 06:21 ET (10:21 GMT)