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MARKT USA/Hoffnung auf Gespräche im USA/Iran-Krieg dürfte weiter antreiben

16.04.26 11:39 Uhr

Die Aussichten auf weitere Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran dürften am Donnerstag an der Wall Street für leichte Gewinne sorgen. Damit könnten der S&P-500 und der Nasdaq-Composite erneut auf Rekordstände klettern. "Die beiden Parteien erwägen Berichten zufolge, ihren Waffenstillstand um weitere zwei Wochen zu verlängern, um mehr Zeit für die Aushandlung eines Friedensabkommens zu haben", so die Analysten von ANZ Research unter Berufung auf einen Medienbericht. "Vermittler drängen angeblich auf einen Kompromiss bei offenen Fragen, einschließlich der Wiedereröffnung der Straße von Hormus und des iranischen Urananreicherungsprogramms", so die Analysten. Zudem werden die Anführer Israels und des Libanon laut US-Präsident Donald Trump an diesem Donnerstag miteinander sprechen. Es sind die ranghöchsten Gespräche zwischen den beiden Ländern seit Jahrzehnten.

Für den Future des S&P-500 geht es 0,1 Prozent nach oben. Trotz zaghafter Fortschritte bestehen weiterhin große Hürden - darunter die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und die Bedenken hinsichtlich des iranischen Atomprogramms, heißt es. Dies führe dazu, dass die Märkte weiterhin sehr sensibel auf geopolitische Entwicklungen reagierten.

Bei den Einzelwerten gibt erneut die Berichtssaison den Takt vor. Vor der Startglocke werden Pepsico, Travelers und Abbott Laboratories ihre Quartalszahlen vorlegen. Nach Handelsende folgen dann unter anderem Netflix und Alcoa.

Auf der Konjunktur-Agenda stehen die wöchentlichen Erstanträge, der Philadelphia-Fed-Index für den April sowie die Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung für den März.

Die Ölpreise können zwischenzeitliche Abgaben nicht behaupten und ziehen nun wieder leicht an. Die Volatilität bleibe vor dem Hintergrund der Schlagzeilen zum Iran-Krieg hoch, heißt es. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent legt um 1,3 Prozent auf 96,14 Dollar zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

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April 16, 2026 05:39 ET (09:39 GMT)