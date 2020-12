MARKT USA/Hoffnung auf Konjunkturpaket stützt leicht

Nach den Vortagesaufschlägen könnte der Schwung die Wall Street auch am Mittwoch noch etwas stützen. Der Aktienterminmarkt deutet einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Damit sind weitere Allzeithochs möglich, wobei Technologiewerte dem Markt etwas hinterherhinken dürften. Händler sprechen von wieder gestiegenen Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Konjunkturpaketes in den USA. Ein konkreter Vorschlag könnte von Demokraten und Republikanern im Kongress mitgetragen werden. Die wachsenden Corona-Sorgen mit schärfen Abriegelungen in den USA werden derweil überlagert von der Erwartung einer baldigen Notfallzulassung des Impfstoffs der beiden Pharmapartner Biontech und Pfizer.

"Es scheint so zu sein, dass wir uns auf ein Abkommen zubewegen", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management. Er verweist auf die Aussagen der Zentralbanken, wonach fiskalische Stimuli der Politik den besten Weg zur Unterstützung der Volkswirtschaft darstellten. "Die Verschlechterung der medizinischen Situation erhöht den Druck auf die Politik, sich auf einen Deal zu verständigen", ergänzt Gimber.

