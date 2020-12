MARKT USA/Hoffnungen auf Konjunkturpaket stützen weiter

Auch am Donnerstag dürften die Hoffnungen auf ein US-Konjunkturpaket für Gewinne an der Wall Street sorgen. Für den Future auf den S&P-500 geht es aktuell um 0,5 Prozent nach oben.

Bereits am Vortag hieß es dazu aus informierten Kreisen, dass sich die führenden Politiker einer Vereinbarung angenähert haben. Das Hilfspaket soll die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abmildern. Außerdem hatte die US-Notenbank am Vorabend signalisiert, dass sie noch längere Zeit an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik festhalten wolle.

"Das Stimuluspaket ist der Schlüssel", sagt Mary Nicola, Portfolio-Managerin bei PineBridge Investments. "Dies wird der Erholung ein wenig mehr Auftrieb geben." Edward Park, Chief Investment Officer bei Brooks Macdonald, gibt allerdings zu bedenken: "Wir nähern uns offensichtlich dem Zeitraum, in dem es ziemlich schwierig wird, einen Deal noch über die Ziellinie zu bringen."

Die vor der Startglocke anstehenden US-Konjunkturdaten könnten möglicherweise für einen Impuls sorgen. Neben den wöchentlichen Erstanträgen stehen der Philadelphia-Fed-Index für Dezember sowie die Baubeginne und -genehmigungen für November auf der Agenda.

Für die Papiere der Google-Mutter Alphabet geht es vorbörslich um 0,8 Prozent nach oben, obwohl der Konzern in den USA juristisch weiter unter Druck gerät. Zehn Bundesstaaten reichten am Mittwoch Klage bei einem Bundesgericht in Texas gegen den Internetgiganten wegen des Vorwurfs illegaler Praktiken bei Werbeanzeigen ein. Google wies die Anschuldigungen als "haltlos" zurück.

Für die Lennar-Aktie geht es um 3,9 Prozent nach oben. Das auf Eigenheimbau spezialisierte Unternehmen überzeugte mit den Ergebnissen für das vierte Quartal.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 06:13 ET (11:13 GMT)