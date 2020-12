MARKT USA/Hoffnungen auf Konjunkturpaket stützten

Hinweise auf eine Annäherung bei den Verhandlungen um ein neues US-Konjunkturpaket dürften der Wall Street am Dienstag zu einem Plus verhelfen. Die Zeit für den Kongress werde wegen der anstehenden Weihnachtspause jedoch langsam knapp, so ein Teilnehmer. Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,6 Prozent. Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen.

"Es ist eng", so Hani Redha, Portfoliomanager bei PineBridge Investments zum Stimuluspaket. "Es gibt Chancen, noch eine Einigung zu erzielen, was natürlich eine tolle Überbrückung bis zum Frühjahr wäre."

Gleichwohl sind die Blicke bereits auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Die Fed dürfte wahrscheinlich einen Ausblick darauf geben, wie lange sie erwartet, ihr aktuelles Programm zum Erwerb von Wertpapieren fortzusetzen. Änderungen am Volumen der Käufe sind nicht zu erwarten, wie aus jüngsten Interviews und öffentlichen Äußerungen von Fed-Offiziellen hervorgeht.

Der Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist durch die Abstimmung der Wahlleute aus allen Bundesstaaten des Landes bestätigt worden. Im sogenannten Electoral College erhielt Biden 306 der insgesamt 538 Stimmen und damit deutlich mehr als die erforderliche Mindestzahl von 270. Der bisherige Amtsinhaber Donald Trump , der seine Niederlage weiterhin nicht eingesteht, kam auf lediglich 232 Stimmen.

Für die Apple-Aktie geht es vorbörslich um 0,7 Prozent nach oben. Der US-Konzern will offenbar die Produktion des iPhone im ersten Halbjahr 2021 auf 96 Millionen Einheiten erhöhen. Das sei eine Steigerung um knapp 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, berichtete die japanische Zeitung Nikkei Asia unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Im Gesamtjahr könne Apple auf 230 Millionen iPhones kommen, das wäre dann eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zu 2019, hieß es weiter.

