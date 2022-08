MARKT USA/Im Wartemodus - Zinsthema überlagert alles

Alles scheint derzeit an der Zinsentwicklung zu hängen: Das alljährliche Treffen der Notenbanker ab Donnerstag in Jackson Hole dürfte so auch am Mittwoch seine Schatten vorauswerfen und dafür sorgen, dass sich die Akteure am US-Aktienmarkt bevorzugt an der Seitenlinie aufhalten. Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten auf wenig veränderte Stände zum Start hin.

Angesichts der herrschenden Zinsunsicherheit werden viele Teilnehmer zunächst abwarten, ob US-Notenbankchef Powell dort Signale liefern wird, ob der nächste Zinsschritt erneut sehr stark um 75 oder möglicherweise doch nur um 50 Basispunkte nach oben führen wird. Am Zinsterminmarkt sind die Erwartungen geteilt und liegen bei je rund 50 Prozent.

Am Vortag hatten schwache Einkaufsmanagerdaten den Spekulationen auf einen Zinsschritt um nur 50 Basispunkte leichten Auftrieb verliehen. Hintergrund ist die Sorge, dass Zinserhöhungen zur Eindämmung der zu hohen Inflation zwar unvermeidlich sind, dass zu große Schritte aber die Gefahr einer Rezession erhöhen.

Am späten Dienstag sagte der Präsident der Fed-Filiale Minneapolis, Neel Kashkari, dann aber, dass die Notenbanker nicht planten, in nächster Zeit taubenhafter zu agieren, trotz enttäuschender Konjunkturdaten und Zeichen, dass die Inflation den Höhepunkt gesehen haben könnte.

Manche Marktteilnehmer vermuten, dass die zwischenzeitlich gesehene Sommerrally bei Aktien und der gleichzeitige vorübergehende Rückgang der US-Marktzinsen die Fed in ihrer falkenhaften Vorgehensweise noch ermutigt haben könnten, weil beides sozusagen etwas Luft verschafft habe.

Was den Markt derzeit auch umtreibe sei die Befürchtung, dass die Zinsen selbst bei einem erfolgreichen sogenannten Soft Landing der Wirtschaft danach für länger auf einem erhöhten Niveau gehalten werden könnten, bis auch die allerletzten Zweifel beseitigt seien, dass die Inflation besiegt ist, sagt Marktexperte Richard Hunter von Interactive Investor.

