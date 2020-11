MARKT USA/Impfstoff-Euphorie verpufft - Anleger dürften Gewinne mitnehmen

Die US-Börsen dürften am Dienstag überwiegend mit Verlusten in den Handel starten. Steigende Corona-Infektionszahlen haben die Euphorie schon wieder verpuffen lassen, die die Nachricht über einen hochwirksamen Impfstoffkandidaten von Biontech und Pfizer zu Wochenbeginn geschürt hatte. Außerdem ist unklar, wann der Impfstoff auf dem Markt und breiten Bevölkerungsschichten zugänglich sein wird. Und nicht zuletzt haben die Anleger ihre Erwartungen an ein weiteres Corona-Hilfspaket der US-Regierung angesichts der Machtverhältnisse im Kongress nach den Wahlen zurückgeschraubt.

Der S&P-Future tendiert vorbörslich 0,6 Prozent niedriger. Für den Nasdaq-Future geht es um gut 2 Prozent abwärts. Die Nasdaq-Indizes hatten schon am Montag im Verlauf ins Minus gedreht, weil Anleger Gewinne in Aktien vieler Technologie-Unternehmen mitnahmen, die von der Pandemie profitiert hatten. Diese Entwicklung dürfte sich am Dienstag fortsetzen.

Wichtige Konjunkturdaten sind für Dienstag nicht angekündigt. Dafür sind Quartalszahlen einiger Unternehmen aus der zweiten Reihe zu verarbeiten. Unter anderem hat am Montag nach Börsenschluss Beyond Meat über den Verlauf des dritten Quartals berichtet. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten ist in die Verlustzone gerutscht und hat dabei noch schlechter abgeschnitten als erwartet. Die Aktie stürzt im vorbörslichen Handel um über 19 Prozent ab.

Gut kommen dagegen die Zahlen des Telekommunikationsdienstleisters Ringcentral an. Die Aktie verteuert sich vorbörslich um fast 5 Prozent, hat allerdings am Montag im regulären Geschäft über 9 Prozent eingebüßt.

Noch vor der Startglocke am Dienstag wird voraussichtlich Biontech Zahlen vorlegen. Die Titel verteuern sich vorbörslich um 7,3 Prozent, nachdem sie am Montag in Reaktion auf die Nachricht zu dem Impfstoffkandidaten um fast 14 Prozent nach oben gesprungen waren.

