MARKT USA/Indizes zum Halbjahresultimo leicht nachgebend erwartet

Nach einer etwas leichteren Tendenz sieht es zum Start in den letzten Handelstag des ersten Halbjahres 2021 am Mittwoch für die Wall Street aus, nachdem der S&P-500-Index bereits sein 33. Rekordhoch in diesem Jahr markiert hatte. Allerdings sieht die Vorlage aus Europa zunehmend ungünstig aus, dort geben die Indizes im Verlauf deutlich nach um klar über 1 Prozent. Zudem steht noch vor dem Handelsstart in den USA der ADP-Arbeitsmarktbericht zur Entwicklung der Beschäftigung im US-Privatsektor an und gleich nach Handelsbeginn folgt der Index der Einkaufsmanager der Region Chicago für Juni.

Beide haben das Potenzial für einen richtungweisenden Impuls. Ein leicht positiver Impuls kommt derweil vom Rentenmarkt, wo die Renditen leicht nachgeben, nachdem sie zuletzt bereits trotz der Spekulationen über eine möglicherweise drohende straffere Geldpolitik kaum Anzeichen machten, nachhaltig nach oben zu laufen.

Abzuwarten bleibt, wie die Anleger angesichts des Jahresultimo agieren werden. Oft sind dies Termine, zu denen sogenanntes Windowdressing betrieben wird, Fondsmanager also ihre Portfolios aufzuhübschen versuchen, in dem sie gut gelaufene Aktien noch aufnehmen und schlecht gelaufene herauswerfen.

Technologieaktien werden mit Blick auf die Zinsentwicklung aber auch die wieder zunehmenden Sorgen bezüglich der Corona-Pandemie mit ihrer Delta-Variante tendenziell in der Favoritenrolle gesehen. Eher auf der Verliererseite dürften sich dagegen wegen der wieder stärker aufflackernden Pandemie-Ängste Papiere aus dem Reisesektor finden und auch Bankaktien könnten wegen der sinkenden Marktzinsen eher zurückbleiben.

