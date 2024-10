MARKT USA/Inflationsdaten dürften Richtung bestimmen

Mutmaßlich entscheidend für die Richtung am US-Aktien-, Anleihe- und Devisenmarkt dürften am Donnerstag die Inflationsdaten für September werden. Nachdem zuletzt starke US-Arbeitsmarktzahlen den Eindruck untermauerten, dass in den USA keine Rezession droht, dürften die US-Notenbanker umso mehr die Inflationsentwicklung in den Blick nehmen und daraus Schlüsse für das weitere Vorgehen im begonnenen Zinszyklus ableiten. Längst wird für die November-Sitzung nur noch mit einem kleinen Zinsschritt nach unten gerechnet und im Markt gibt es Stimmen, wonach weitere Zinssenkungen allmählich schwerer begründbar werden.

Erwartet wird, dass die Gesamtinflation im Jahresvergleich auf 2,3 von 2,5 Prozent gesunken ist. Die Kernrate wird wie im August bei 3,2 Prozent gesehen.

Unter den Einzelwerten stehen Domino's Pizza (vorbörslich: +1,4%) und Delta Air Lines (+0,1%) im Blick. Beide Unternehmen legen vor dem Börsenstart Quartalszahlen vor.

Toronto-Dominion Bank gaben nachbörslich am Mittwoch um rund 5 Prozent nach auf Nasdaq.com. Die kanadische Bank wird voraussichtlich rund 3 Milliarden Dollar an Bußgeldern zahlen und ihre Geschäftstätigkeit in den USA einschränken müssen als Teil eines Vergleichs wegen Vorwürfen der Geldwäsche, wie das Wall Street Journal berichtet.

Aktien aus dem Versicherungssektor wie Allstate, Progressive oder Everest, die sich am Vortag von jüngsten Verlusten erholt hatten, dürften gesucht bleiben. Der Hurrikan Milton ist in der Nacht mit dem Auf-Land-Treffen in Florida auf die Kategorie 3 abgestuft worden und seitdem sogar noch zwei weitere Stufen nach unten. Entsprechend könnten befürchtete Schäden geringer ausfallen als zunächst angenommen.

