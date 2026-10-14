DAX 25.406 +0,6%ESt50 6.205 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,13 +1,1%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.414 +0,2%Euro 1,1189 -0,1%Öl 106,5 +0,8%Gold 4.143 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MARKT USA/Inflationsdaten könnten Richtung vorgeben

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
540.70 EUR 4.70 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,535.80 EUR 11.00 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
Bank of America Corp.
47.51 EUR -1.98 EUR -3.99 %
Charts | News | Analysen
BlackRock Inc Registered Shs
987.20 EUR 6.60 EUR 0.67 %
Charts | News | Analysen
Broadcom
322.15 EUR 2.65 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
Enovix Corporation
2.39 EUR 0.18 EUR 8.39 %
Charts | News | Analysen
Intel Corp.
91.59 EUR 0.09 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Liquidia Technologies Inc Registered Shs
34.20 EUR 10.45 EUR 44.0 %
Charts | News | Analysen
Morgan Stanley
166.20 EUR -0.45 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
204.55 EUR 1.05 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
United Therapeutics Corp.
481.30 EUR -7.10 EUR -1.45 %
Charts | News | Analysen

Im Vorfeld wichtiger Preisdaten sieht es für den Start an der Wall Street am Mittwoch nach wenig Bewegung aus. Noch vor Handelsbeginn werden die Verbraucherpreise für September veröffentlicht. Je nachdem, wie sie ausfallen, könnte das Schwung ins Geschehen bringen. Ökonomen erwarten, dass die Jahresinflationsrate auf 3,6 von 3,4 Prozent im Vormonat gestiegen ist. In der Kernrate wird ein Anstieg auf 2,5 von 2,4 Prozent erwartet. Am Zinsterminmarkt wird aktuell mit gut 20-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung der US-Notenbank am 28. Oktober erwartet und mit 89-prozentiger für den 9. Dezember. Unterdessen steigen die Ölpreise nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag wieder, was die Inflationserwartungen befeuert.

Werbung

Huthi-Milizen aus dem Jemen haben ein Gebäude am Hauptsitz des saudischen Ölkonzerns Aramco angegriffen, dazu gibt es Berichte über Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus. Dies halte die geopolitische Risikoprämie beim Öl weiter hoch, sagen Marktteilnehmer. Die Internationale Energieagentur erklärte derweil, dass das weltweite Dieselangebot voraussichtlich bis weit ins nächste Jahr knapp bleiben werde.

Ein positiver Impuls für die Halbleiterbranche kommt von ASML: Der niederländische Chipmaschinenlieferant hat die Prognose zum dritten Mal in diesem Jahr wegen der KI-Nachfrage angehoben. Vorbörslich zeigen sich Halbleiteraktien wie AMD, Intel, Nvidia oder Broadcom aber noch wenig inspiriert, sie tendieren in engen Grenzen uneinheitlich.

Bank of America geben auf Nasdaq.com um 1,5 Prozent nach. Die Aufsichtsbehörden haben gegen die Bank eine Strafe von 1,2 Milliarden Dollar verhängt, weil das Geldhaus unzureichende Systeme zur Überwachung und Meldung möglicher Finanzverbrechen unterhielt. Die Bank habe es versäumt, mehr als 5 Milliarden Dollar an verdächtigen Aktivitäten den zuständigen Behörden zu melden.

Werbung

Blackrock werden nach Vorlage von Quartalszahlen um 4,6 Prozent nach oben genommen. Auf dem Kalender stehen außerdem noch die Quartalszahlen der Bank of America und von Morgan Stanley. Am Dienstag waren die Zahlen JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo insgesamt auf eine durchwachsene Resonanz gestoßen, obwohl sich die Zahlen auf den ersten Blick eher positiv lasen.

Bei den Nebenwerten schießen Liquidia um über 50 Prozent nach oben. Das Biopharmaunternehmen hat zugestimmt, 381 Millionen Dollar zu zahlen, um alle laufenden Rechtsstreitigkeiten mit United Therapeutics beizulegen. United Therapeutics liegen knapp 1 Prozent höher. Enovix verteuern sich um knapp 9 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Auftrag über 100.000 Drohnenbatterien erhalten hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 06:34 ET (10:34 GMT)

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.