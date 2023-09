MARKT USA/Inflationssorgen dürften Wall Street weiter belasten

An der Wall Street dürfte sich zur Wochenmitte die negative Tendenz fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,2 Prozent. Belastungsfaktor sind die zuletzt gestiegenen Anleiherenditen, die ihre erhöhten Niveaus aktuell behaupten, und der kräftige Ölpreisanstieg vom Vortag, der die Inflationssorgen wieder aufleben ließ. Auslöser waren Berichte, wonach Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen verlängern wollen. Brent war erstmals seit November wieder über die Marke von 90 Dollar je Barrel geklettert. Aktuell geben die Notierungen für WTI und Brent einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab.

"Die gedrückte Stimmung an den Märkten hält an, und es ist kaum ein Stimmungsaufheller in Sicht, da die Ölpreise hoch bleiben und die Inflationsängste wieder zunehmen", sagt Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown.

Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Hier wird vorbörslich die Handelsbilanz für Juli veröffentlicht. Nach der Eröffnung stehen dann noch der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich August in der zweiten Lesung und der ISM-Index für das Nicht-verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für August, auf der Agenda. Zudem folgt am Abend (MESZ) dann noch das Beige Book der US-Notenbank.

Bei den Einzelwerten verliert die Amazon-Aktie vorbörslich 0,6 Prozent. Wie das Wall Street Journal mit Bezug auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, hat der Konzern der Wettbewerbsbehörde keine Zugeständnisse angeboten, um Kartellklagen beizulegen. Dies ebne den Weg für eine Klage gegen Amazon, was die Behörde noch in diesem Monat plane.

Die Titel von Dominion Energy steigen um 1,8 Prozent. Der Konzern will mehrere seiner Erdgas-Distributionsunternehmen für 9,4 Milliarden US-Dollar verkaufen. Eine entsprechende Einigung sei mit der kanadischen Enbridge erzielt worden, teilte das US-Energieunternehmen mit. Der Konzern wolle sich künftig auf Investitionen in erneuerbare Energien und die Verbesserung des Stromnetzes konzentrieren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2023 05:39 ET (09:39 GMT)