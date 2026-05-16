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MARKT USA/Iran-Krieg und Inflationssorgen dürften Börsen weiter belasten

18.05.26 11:36 Uhr
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Die belastende Mischung aus Nahostkonflikt, steigenden Ölpreisen und Inflationssorgen dürfte das Geschehen an den US-Börsen auch zu Beginn der neuen Woche bestimmen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine knapp behauptete bis kaum veränderte Eröffnung an den Kassamärkten an. Ein Ende des Iran-Kriegs zeichnet sich noch immer nicht ab. US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit weiteren Militärschlägen, falls es nicht bald zu einer Einigung kommt. Die iranische Seite wiederum versichert, sie sei gerüstet für neue Angriffe der USA und Israels. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten derweil den Beschuss durch drei Drohnen unbekannter Herkunft. Eine davon habe einen Brand in der Nähe eines Kernkraftwerks verursacht.

Die Ölpreise ziehen in Reaktion auf die Nachrichtenlage weiter an. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt um knapp 1 Prozent auf 110,25 Dollar, hatte im asiatisch dominierten Handel über Nacht allerdings schon deutlicher zugelegt. Die US-Anleiherenditen verharren auf dem am Freitag erreichten erhöhten Niveau. Inflationsdaten hatten die Erwartung geschürt, dass die US-Notenbank die Zinsen erhöhen werde. Der Dollar kommt dagegen etwas zurück. Der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent.

Anleger dürften sich aber auch in Erwartung der Quartalszahlen von Nvidia zurückhalten, die am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegt werden. Von ihnen erhofft man sich Aufschluss über die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Nvidia hat für das erste Geschäftsquartal eine Wachstumsrate über der des Vorquartals von 73 Prozent in Aussicht gestellt. Im vorbörslichen Handel erholt sich die Nvidia-Aktie um 1,2 Prozent, nachdem sie am Freitag über 4 Prozent eingebüßt hat.

Die Aktien des Versorgers Dominion Energy verteuern sich um fast 12 Prozent. Das Unternehmen verhandelt über eine Übernahme durch den Wettbewerber Nextera Energy. Dessen Aktie sinkt um 2,1 Prozent. Die Entscheidung könnte noch am Montag fallen, heißt es.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 05:37 ET (09:37 GMT)

In eigener Sache

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