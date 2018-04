MARKT USA/Kaum verändert - Berichtssaison weiterhin im Fokus

Mit einer wenig veränderten Eröffnung wird die Wall Street am Donnerstag erwartet. Weiterhin dürfte die Berichtssaison den Ton für den Aktienmarkt angeben. Für Impulse könnten darüber hinaus die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. So werden neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhlfe der Philadelphia-Fed-Index für April und der Index der Frühindikatoren für März veröffentlicht. Die Beruhigung bei den jüngsten geopolitischen Problemfeldern stütze tendenziell weiter, heißt es. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin.

Positive Signale lieferten am Mittwoch nachbörslich Alcoa, American Express und Amazon. Alcoa hat etwas höhere Einnahmen ausgewiesen als von den Analysten erwartet. Der Nettogewinn sank zwar auf 150 (225) Millionen Dollar. Auf bereinigter Basis entsprach das je Aktie 77 Cent, wohingegen die Konsensschätzung lediglich auf 70 Cent lautete. Laut Alcoa hat sich das Preisniveau insgesamt verbessert. Den Ausblick hob Alcoa deswegen und wegen eines insgesamt günstigeren Marktumfelds deutlich an. Die Aktie zeigt sich vorbörslich mit einem Plus von gut 5 Prozent.

American Express hat im ersten Quartal den Gewinn um 31 Prozent gesteigert. Der Kreditkarten-Konzern verdiente netto 1,63 Milliarden Dollar, je Aktie 1,86 Dollar. Die Einnahmen stiegen um 12 Prozent auf 9,72 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 1,71 Dollar je Anteilsschein geschätzt. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv, nach der Schlussglocke ging es um 4 Prozent nach oben.

Amazon steigen um 1,7 Prozent. Der Online-Händler hat die Anzahl der Prime-Kunden mitgeteilt, die laut Bairds "in line bis leicht über den Erwartungen" liegen. Mehr als 100 Millionen Kunden zahlen damit für besondere Dienstleistungen einen Aufschlag an Amazon.

Die Papiere von Procter & Gamble steigen um 0,6 Prozent. Die deutsche Merck KGaA verkauft ihr Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für 3,4 Milliarden Euro an den US-Konsumgüterkonzern. Für Procter & Gamble, der mit langsamem Wachstum in Schlüsselmärkten und sinkenden Umsätzen in seinem großen Gillette -Rasierergeschäft zu kämpfen hat, ist die Übernahme eine der größten Akquisitionen der vergangenen Jahre. Es wird erwartet, dass der Konzern seine Geschäftszahlen für das vergangene Quartal nun um einen Tag vorzieht und schon am Donnerstag veröffentlicht.

