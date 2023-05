MARKT USA/Kaum verändert - Schuldenstreit und Daten im Fokus

Die Terminkontrakte auf die US-Indizes tendieren am Freitag wenig verändert, wobei die Sorgen um die Schuldenobergrenze noch immer nachhallen. Zuletzt hatten Bedenken belastet, dass die USA sich nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen würden. Nun gibt es allerdings Berichte, die auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen Präsident Joe Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hindeuten.

Während Finanzministerin Janet Yellen sagte, dass den USA bereits am 1. Juni das Geld ausgehen könnte, gehen andere Prognosen davon aus, dass die Regierung noch bis Mitte des Monats Zeit hat. "Ich denke, dass wir alle Mitte Juni aufatmen können, auch wenn das Marktumfeld bis dahin wahrscheinlich zunehmend volatil sein wird", sagt Kristina Hooper, Chief Global Market Strategin bei Invesco: "Sobald sich dieses Drama gelegt hat, werden sich alle Augen wieder auf die Zentralbanken richten".

Hierzu wird es am Freitag wichtige Daten geben. Denn zusammen mit den Persönlichen Ausgaben und Einnahmen wird der PCE-Deflator bekannntgegeben, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Hier wird ein monatliches Plus von 0,3 Prozent prognostiziert bzw auf Jahresbasis ein Plus von 4,6 Prozent.

Am Vortag hatte die Nasdaq von Aussagen des Chipherstellers Nvidia profitiert, der einen optimistischen Ausblick abgeliefert hat, befeuert vom Wachstum bei Künstlicher Intelligenz (KI). Nun legt die Aktie eines weiteren Mikrochip-Herstellers, Marvell Technology, zu, nachdem das Unternehmen ebenfalls erklärt hat, dass sich KI als wichtiger Wachstumsmotor herausgestellt habe. Marvell gewannen im nachbörslichen Handel 16 Prozent.

Der Bekleidungseinzelhändler Gap vermeldete für das erste Quartal einen geringeren Verlust als erwartet und eine Verbesserung bei den Bruttomargen. Die Aktie kletterte im nachbörslichen Handel um 13,8 Prozent.

Für die Titel von Workday ging es um 8,7 Prozent nach oben. Der Anbieter Cloud-basierter Computersoftware für Rechnungswesen, Personalverwaltung und Unternehmensplanung übertraf mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen des Marktes.

Dagegen ging es für die Aktien von Costco Wholesale um 0,4 Prozent nach unten. Sowohl Gewinn als auch Umsatz der Großhandelskette lagen im dritten Geschäftsquartal leicht unter den Markterwartungen.

