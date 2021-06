MARKT USA/Kaum veränderte Eröffnung erwartet

Mit einem wenig veränderten Start wird am Dienstag an der Wall Street gerechnet. Zuletzt haben sich die Indizes innerhalb einer engen Bandbreite bewegt, notieren aufgrund der sich schnell erholenden US-Wirtschaft und der andauernden Unterstützung durch die US-Notenbank aber nahe ihren Rekordniveaus. Die Marktbewegungen hätten sich in den vergangenen Wochen wegen der schwindenden Inflationsängste wieder normalisiert, heißt es. Doch stehe das Thema Inflation weiter im Fokus und dürfte für einen insgesamt volatilen Handel sorgen.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,1 Prozent.

"Sowohl an den Anleihen- als auch an den Aktienmärkten wird verstärkt darauf geachtet, ob es sich um einen temporären Anstieg der Inflation handelt, oder ob es zu einer dauerhaft höheren Inflation kommt", so David Donabedian, Chief Investment Officer bei CIBC Private Wealth Management.

Für einen Impuls könnte möglicherweise das vorbörslich anstehende Handelsbilanzdefizit sorgen. Ansonsten ist die Agenda der US-Konjunkturdaten leer.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von Marvell Technology vorbörslich 4,6 Prozent nach oben. Dank eines starken Umsatzwachstums konnte der Chiphersteller im ersten Quartal den Verlust eingrenzen. Die Papiere von Stitch Fix schießen sogar um 13,9 Prozent nach oben. Nach einem Umsatzplus von 44 Prozent im dritten Quartal des Fiskaljahres des Anbieters von Online-Styling-Services verringerte sich das Ergebnisminus auf rund 19 von 34 Millionen Dollar. Beide Kennziffern fielen besser aus als Analysten erwartet hatten.

Die Tesla-Aktie steigt um 2,5 Prozent. Laut der China Passenger Car Association (CPCA) verkaufte das Unternehmen im Mai 33.463 in China hergestellte Elektroautos, einschließlich Exporte - ein Anstieg von 29 Prozent gegenüber dem Vormonat. Dagegen belastet der Abgang eines langjährigen Managers nicht. Jerome Guillen, der bei Tesla zuletzt für den Bereich Schwerlast-Lkw verantwortlich war, hat das Unternehmen verlassen.

