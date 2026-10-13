MARKT USA/KI-Aktien leichter erwartet - Bankaktien im Fokus

13.10.26 12:26 Uhr

Im unmittelbaren Vorfeld der Geschäftsausweise großer US-Banken deuten die Futures auf die US-Aktienindizes einen etwas leichteren Start am Dienstag an der Wall Street an - insbesondere die Futures der technologielastigen Nasdaq-Indizes. Dahinter steckt eine ausgeprägte Schwäche von Aktien aus dem KI-Sektor an den Börsen in Ostasien, nachdem die Branchenwerte an der Wall Street bereits am Montag zu Schwäche geneigt hatten. Hintergrund ist, dass CXMT, einer der größten chinesischen Speicherchiphersteller, einen neuen Typ von DRAM-Chips auf den Markt bringen will. Dies könnte die Marktpositionen etablierter Unternehmen gefährden, unter anderem von Samsung Electronics und SK Hynix.

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Als Belastungsfaktor wird daneben weiter das hohe Zinsniveau gesehen. Zum einen erhöhen sich dadurch die Bewertungen von Technologieaktien, zum anderen verteuert es die massiven KI-Investitionen. Im vorbörslichen Handel geben Micron um 2,9 Prozent nach, bei AMD und Intel geht es nur leicht nach unten.

Wie sich der Handelstag letztlich entwickeln wird, das dürfte auch davon abhängen wie die Quartalsberichte und Ausblicke von JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup ausfallen. Die Zahlen gelten vielen Akteuren als Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Lage. Etwas stützen könnten nachgebende Ölpreise, allerdings auf weiter erhöhtem Niveau.

Von den Anleihen kommen Entspannungssignale. Nachdem der Anleihehandel am Vortag wegen des "Columbus Day" pausierte, geht es aktuell mit den Renditen deutlich nach unten. Die US-Zehnjahresrendite fällt gegenüber Freitag um knapp 5 Basispunkte auf knapp unter 5,20 Prozent. Neue Impulse werden hier am Mittwoch von neuen US-Inflationsdaten erwartet. Sie dürften zeigen, inwieweit der Anstieg der Energiepreise auf die Lebenshaltungskosten durchschlägt.

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Unitedhealth hat seine Quartalszahlen bereits vorgelegt. Der Krankenversicherer hat die Erwartungen des Marktes übertroffen, worauf die Aktie vorbörslich 2,8 Prozent höher gestellt wird.

Syndax Pharmaceuticals brechen um 17 Prozent ein, nachdem in einer Phase-II-Studie ein Misserfolg erzielt wurde. Teradyne fallen um 1,5 Prozent nach der Ankündigung, 300 Millionen Dollar in Formfactor investieren zu wollen, einen Experten für Halbleiter-Testsysteme. Formfactor liegen 0,6 Prozent im Plus.

Navitas Semiconductor hat seine neueste Stromversorgungsplatine für Nvidia-Infrastrukturen vorgestellt. Der Kurs zieht darauf um gut 2 Prozent an.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

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October 13, 2026 06:26 ET (10:26 GMT)