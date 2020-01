MARKT USA/Kleine Gewinnmitnahmen erwartet - Bankenzahlen im Blick

An den US-Börsen zeichnen sich zum Handelsauftakt am Dienstag kleine Verluste ab, nachdem die Aktienkurse zu Wochenbeginn neue Rekordmarken erreicht haben oder wenigstens in die Nähe ihrer Allzeithochs gelangt sind. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes tendieren vorbörslich knapp behauptet. Etwas Unterstützung erhält der Markt von der bevorstehenden Unterzeichnung des "Phase-1-Handelsabkommens" am Mittwoch. Die USA haben am Montag weiteres Entgegenkommen signalisiert, indem sie den Vorwurf der Währungsmanipulation gegen China fallen ließen.

Mit den Quartalszahlen dreier großer US-Banken markiert derweil die Bilanzsaison einen ersten Höhepunkt. Noch vor der Startglocke werden JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo über den Verlauf des vierten Geschäftsquartals berichten. Die Ertragslage der Banken gilt als Gradmesser für den Zustand der US-Wirtschaft im allgemeinen. Anleger dürften sich besonders dafür interessieren, inwiefern der Handelsstreit zwischen China und den USA die Gewinne geschmälert hat.

In der chinesischen Wirtschaft hat der Konflikt schon deutliche Spuren hinterlassen, wie die am Dienstag veröffentlichten Daten zu den chinesischen Exporten des vergangenen Jahres gezeigt haben. Von den US-Konjunkturdaten des Tages dürften vor allem die Verbraucherpreise aus dem Dezember stark beachtet werden. Daneben werden noch die Realeinkommen, ebenfalls aus dem vergangenen Monat, veröffentlicht.

